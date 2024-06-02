Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Pendekar United Bantai Sadakata United 7-2!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |17:26 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Pendekar United Bantai Sadakata United 7-2!
Pendekar United menang telak 7-2 atas Sadakata United (Foto: Instagram/@pendekarunited)
A
A
A

TEGAL - Pendekar United berhasil mengalahkan Sadakata United dengan sKor telak 7-2 dalam lanjutan Liga Futsal Profesional 2023-2024. Laga tersebut berlangsung di GOR Tegal Selatan, Tegal, Jawa Tengah, Minggu (2/6/2024) sore WIB.

Pendekar United menguasai jalannya pertandingan di lima menit awal babak pertama. Sementara pada menit keenam, Subhan sukses membuka keunggulan Pendekar United usai memanfaatkan lengahnya lini pertahan tim lawan.

Pendekar United

Kiper Sadakata United, Azfar melakukan dua penyelamatan gemilang pada menit kesembilan, sehingga Pendekar United gagal memperlebar keunggulannya. Melalui serangan balik cepat, Muhammad Ridwan dengan ketenganya pun sukses membawa Sadakat United menyamakan keadaan.

Pendekar United terus melakukan tekanan pada menit ke-12, tetapi kesulitan untuk mencetak gol meski memiliki tiga peluang usai Azfar tampil gemilang dibawah mistar gawang Sadakata United. Tendangan keras Subhan sukses memecah kebuntuan Pendekar United pada menit ke-15, setelah memanfaatkan kesalahan pertahan tim lawan.

Akselerasi Yogi Saputra sukses memperlebar keunggulan Pendekar United menjadi 3-1 atas Sadakata United. Meski meningkatkan serangan, tetapi Sadakata United masih belum bisa memperkecil ketertinggalannya dari Pendekar United.

Sementara pada awal babak kedua, Pendekar United langsung bermain menekan tetapi para pemain Sadakata United masih bisa mematahkan serangan. Subhan kembali menggetarkan gawang Sadakata United pada menit ke-25.

Halaman:
1 2
      
