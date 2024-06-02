Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Fafage Banua Sikat Kancil WHW 7-5!

TEGAL - Fafage Banua menang 7-5 atas Kancil WHW dalam lanjutan Liga Futsal Profesional 2023-2024. Laga itu digelar di GOR Tegal Selatan, Tegal, Jawa Tengah, Minggu (2/6/2024) siang WIB.

Fafage Benua dan Kancil WHW langsung menampilkan intensitas tinggi dalam laga itu. Oleh dikarenakan, kedua tim ingin mencetak gol cepat agar makin percaya diri memainkan laga.

Kedua tim pun saling serang dalam laga itu yang membuat laga berlangsung menarik. Namun, seiring berjalannya waktu Fafage Banua mengambil alih penguasaan permainan dari tim lawan.

Kancil WHW pun cukup kerepotan meladeni permainan Fafage Banua. Alhasil, Fafage Banua pun sementara waktu unggul 3-1 atas Kancil WHW.

Tiga gol Fafage Banua diciptakan oleh Diego Rodrigo (2) dan Irfan Maulana. Sementara itu, gol Kancil WHF dilesatkan oleh Ardian Kaspary.

Fafage Banua begitu menguasai permainan atas Kancil WHW. Sebab, tim itu terus menekan pertahanan Kancil WHW untuk terus mencetak gol demi gol.