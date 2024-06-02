Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Fafage Banua Sikat Kancil WHW 7-5!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |16:07 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Fafage Banua Sikat Kancil WHW 7-5!
Fafage Banua menang 7-5 atas Kancil WHW di Liga Futsal Profesional 2023-2024 (Foto: Instagram/@fafagebanua)
A
A
A

TEGAL - Fafage Banua menang 7-5 atas Kancil WHW dalam lanjutan Liga Futsal Profesional 2023-2024. Laga itu digelar di GOR Tegal Selatan, Tegal, Jawa Tengah, Minggu (2/6/2024) siang WIB.

Fafage Benua dan Kancil WHW langsung menampilkan intensitas tinggi dalam laga itu. Oleh dikarenakan, kedua tim ingin mencetak gol cepat agar makin percaya diri memainkan laga.

Fafage Banua vs Kancil WHW di Liga Futsal Profesional 2023-2024 (Foto: Instagram/@fafagebanua)

Kedua tim pun saling serang dalam laga itu yang membuat laga berlangsung menarik. Namun, seiring berjalannya waktu Fafage Banua mengambil alih penguasaan permainan dari tim lawan.

Kancil WHW pun cukup kerepotan meladeni permainan Fafage Banua. Alhasil, Fafage Banua pun sementara waktu unggul 3-1 atas Kancil WHW.

Tiga gol Fafage Banua diciptakan oleh Diego Rodrigo (2) dan Irfan Maulana. Sementara itu, gol Kancil WHF dilesatkan oleh Ardian Kaspary.

Fafage Banua begitu menguasai permainan atas Kancil WHW. Sebab, tim itu terus menekan pertahanan Kancil WHW untuk terus mencetak gol demi gol.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/51/3044413/liga-futsal-profesional-2023-2024-berakhir-ffi-ungkap-ada-tim-yang-alami-masalah-keuangan-9uNfPZ0HfI.jpg
Liga Futsal Profesional 2023-2024 Berakhir, FFI Ungkap Ada Tim yang Alami Masalah Keuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/51/3044227/federasi-futsal-indonesia-sebut-persaingan-liga-futsal-profesional-2023-2024-lebih-ketat-ketimbang-sebelumnya-reYMVjM00G.jpg
Federasi Futsal Indonesia Sebut Persaingan Liga Futsal Profesional 2023-2024 Lebih Ketat ketimbang Sebelumnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3044093/hasil-liga-futsal-profesional-2023-2024-sempat-kelelahan-cosmo-jne-menang-telak-5-1-atas-halus-fc-WdKvmZ1qIE.jpg
Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Sempat Kelelahan, Cosmo JNE Menang Telak 5-1 atas Halus FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3044031/hasil-liga-futsal-profesional-2024-turunkan-pemain-pelapis-bintang-timur-surabaya-masih-terlalu-tangguh-untuk-kinantan-fc-WjpaCGHiHm.jpg
Hasil Liga Futsal Profesional 2024: Turunkan Pemain Pelapis, Bintang Timur Surabaya Masih Terlalu Tangguh untuk Kinantan FC
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/12/51/1654815/bravo-pb-pobsi-indonesia-ukir-sejarah-perak-perdana-snooker-putri-di-sea-games-2025-wif.jpeg
Bravo PB POBSI! Indonesia Ukir Sejarah: Perak Perdana Snooker Putri di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/23/pelatih_timnas_malaysia_u_23_nafuzi_zain.jpg
Pelatih Malaysia Ketar-ketir Tunggu Hasil Timnas Indonesia U-22 vs Myanmar U-22
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement