Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Black Steel FC Gilas Cosmo JNE FC 2-0!

HASIL Liga Futsal Profesional 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Black Steel Manokwari FC sukses menumbangkan Cosmo JNE FC dengan skor 2-0 dalam lanjutan pertandingan Liga Futsal Profesional Indonesia 2023-2024.

Laga itu digelar di GOR Tegal Selatan, Tegal, Jawa Tengah, Minggu (2/6/2024) pagi WIB. Dua gol dari Muhammad Najib mampu menghasilkan tiga poin untuk Black Steel FC.

Kini, Black Steel FC menduduki posisi kedua klasemen sementa Liga Futsal Profesional Indonesia 2023-2024. Mereka total 30 poin dari sembilan kali menang, tiga imbang, dan tiga kali kalah.

Sementara itu, Cosmo JNE gagal memangkas selisih poin dengan tiga tim teratas. Mereka kini mengoleksi total 23 poin hasil dari enam kemenangan, lima kali imbang, dan dua kali kalah.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Black Steel yang berambisi untuk memperkuat posisi mereka papan atas klasemen Liga Futsal Profesional Indonesia 2023-2024 langsung menyerang sejak awal pertandingan. Terlihat, tim asal Manokwari itu lebih mengendalikan pertandingan pada menit-menit awal.

Cosmo JNE yang posisinya tak jauh dari Black Steel juga berharap bisa meraup poin penuh pada laga hari ini. Mereka tak tinggal diam da sesekali juga berusaha melancarkan serangan ke lini pertahanan Black Steel FC.

Hingga pertengahan babak pertama, kedua tim masih bersaing secara sengit tanpa adanya gol yang tercipta. Salah satu peluang untuk Black Steel ialah melalui Muhammad Nijab yang sayangnya masih mampu dihalau lini pertahanan Cosmo JNE.

Cosmo JNE juga sempat mendapatkan beberapa peluang mencetak gol. Salah satunya ialah pada menit ke-14 yang sayangnya bola masih melebar di samping gawang Black Steel FC.

Kebuntuan pecah untuk Black Steel FC saat waktu menunjukkan sisa sebelas menit pada babak petama. Muhammad Nijab menjebol gawang Cosmo JNE dan membawa timnya unggul 1-0 untuk sementara.

Keunggulan satu gol itu tidak bertahan lama bagi Black Steel FC. Pasalnya, belum semenit laga berlanjut sejak gol pertama, Muhammad Nijab kembali mencatatkan namanya di papan skor melalui tendangan keras terukur ke pojok atas gawang Cosmo JNE dan skor pun menjadi 2-0 hingga akhir babak pertama.