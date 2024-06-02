Hasil Liga Futsal Profesional Putri 2023-2024: Tampil Ciamik, Kebumen Angels Menang 3-1 atas Muara Enim United!

HASIL Liga Futsal Profesional Putri 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Kebumen Angels berhasil mengalahkan Muara Enim United dengan skor 3-1.

Pertemuan kedua tim itu tersaji di GOR UGM, Yogyakarta pada Minggu (2/6/2024) pagi WIB. Kebumen Angels benar-benar tampil apik dalam laga tersebut.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kebumen Angels langsung tampil agresif sejak awal pertandingan di babak pertama. Mengenakan seragam putih-putih, Dinar Kartika dan kolega menerapkan pola permainan cepat.

Perpindahan bola yang cepat membuat Muara Enim United dalam tekanan. Namun demikian, permainan mulai seimbang ketika memasuki pertengahan pertandingan di babak pertama.

Kedua tim pun berhasil saling berbalas gol pada pertengahan babak pertama. Pada akhirnya, Kebumen Angels dan Muara Enim United bermain imbang 1-1 di babak pertama lanjutan Liga Futsal Profesional Putri 2023-2024.