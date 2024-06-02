Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal RCTI Premium Sports 2024 Hari Ini, Minggu 2 Juni 2024: Persija Jakarta vs Selangor FC, PSIS Semarang Kontra Sabah FC!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |07:05 WIB
Jadwal RCTI Premium Sports 2024 Hari Ini, Minggu 2 Juni 2024: Persija Jakarta vs Selangor FC, PSIS Semarang Kontra Sabah FC!
Persija Jakarta menang 1-0 atas PSIS Semarang di RCTI Premium Sports 2024 (Foto: Isra Triansyah)
A
A
A

JADWAL RCTI Premium Sports 2024 hari ini, Minggu 2 Juni 2024 bisa Anda lihat di akhir artikel. Salah satunya partai final yang mempertemukan Persija Jakarta vs Selangor FC.

Persija Jakarta memastikan diri lolos ke final usai mengatasi perlawanan PSIS Semarang. Skuad Macan Kemayoran menang tipis 1-0 pada laga yang berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Kamis (30/5/2024) malam WIB.

Gol semata wayang Persija tercipta lewat aksi Akbar Arjunsyah pada menit ke-22. Gol Akbar Arjunsyah tersebut sekaligus membawa Persija Jakarta melangkah ke partai final.

Ferdiansyah yang menjadi pelatih Persija Jakarta pada ajang kali ini mengaku senang dengan penampilan anak-anak asuhannya. Bukan soal kemenangan, dia mengatakan ajang ini menjadi kesempatan bagi pemain muda untuk menguji mental di lapangan.

"Malam ini kami meraih kemenangan, tapi bukan soal kemenangan yg membuat kami senang. Sangat menyenangkan melihat anak-anak muda mendapat kesempatan untuk bermain di JIS, kesempatan baru untuk mereka dan mereka melakukan yang terbaik," ujar Ferdiansyah usai laga.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
