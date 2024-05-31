Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

RCTI Premium Sports: Jakmania Kibarkan Bendera Palestina sebagai Bentuk Dukungan saat Persija Jakarta vs PSIS Semarang

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |06:25 WIB
RCTI Premium Sports: Jakmania Kibarkan Bendera Palestina sebagai Bentuk Dukungan saat Persija Jakarta vs PSIS Semarang
Bendera Palestina berkibar di laga Persija Jakarta vs PSIS Semarang. (Foto: Syifa Fauziah/MPI)
JAKARTA – Suporter Persija Jakarta, Jakmania terlihat mengibarkan bendera Palestina saat tim kesayangan mereka bertanding melawan PSIS Semarang di ajang RCTI Premium Sports. Tentunya bendera tersebut berkibar di Jakarta International Stadium (JIS) sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina.

Pada Kamis 30 Mei 2024 kemarin, empat tim mengikuti turnamen pramusim, dua dari Indonesia (Persija Jakarta dan PSIS Semarang) dan dua dari Malaysia (Sabah FC dan Selangor FC). Empat tim ini bertanding memperebutkan tempat ke babak final.

Dari pantauan MNC Portal, banyak pecinta sepakbola khususnya The Jakmania berbondong-bondong memenuhi area JIS mengenakan busana berwarna oren.

Sebelum pertandingan dimulai, para supporter bola ini tampak menikmati berbabagi suguhan musik menarik. Ada penampilan JKT48 dan Happy Asmara yang meramaikan pertandingan sepak bola tersebut.

Jakmania kibarkan bendera Palestina di laga Persija Jakarta vs PSIS Semarang

Tampak juga para The Jakmania terhibur dengan penampilan para musisi. Mereka berjoget sambil mengibarkan bender The Jak Mania.

