Kronologi Pelatih Valencia B Fernando Martin Hilang karena Kecelakaan Kapal di Perairan Taman Nasional Komodo

PELATIH Valencia B Putri, Fernando Martin Carreras, merupakan satu dari empat korban hilang dalam kecelakaan kapal wisata di perairan Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Mengutip dari EFE, Fernando Martin Carreras bersama lima orang keluarganya asal Spanyol memilih menghabiskan libur musim panas di Indonesia, tepatnya di Pulau Komodo.

Singkatnya, Fernando Martin bersama lima orang keluarganya berangkat dari Pulau Komodo menuju Pulau Padar menggunakan kapal wisata. Total, ada 11 orang yang menaiki kapal wisata itu dengan rincian enam wisatawan asal Spanyol, empat kru kapal dan satu pemandu wisata.

Fernando Martin Carreras

Namun, setelah berjalan 30 menit, mesin kapal mengalami gangguan di saat kondisi laut yang buruk pada Jumat, 26 Desember 2025 malam WIB. Akibatnya, kapal pun karam.

Mendengar kabar di atas, SAR setempat langsung mengarahkan pasukannya. Hasilnya, tujuh orang berhasil diselamatkan. Sebut saja dua wisatawan asal Spanyol, empat kru kapal dan satu pemandu wisata.

1. Fernando Martin dan 3 Anaknya Dinyatakan Hilang

Semalam, klub Fernando Martin, Valencia mengonfirmasi sang pelatih beserta tiga anaknya meninggal dunia. Duka mendalam pun disampaikan Valencia.

“Valencia CF sangat berduka atas meninggalnya Fernando Martin, pelatih Valencia CF Femenino B, dan tiga anaknya dalam kecelakaan perahu tragis di Indonesia, sebagaimana dikonfirmasi oleh pihak berwenang setempat,” tulis akun X resmi Valencia (@valenciacf_en).