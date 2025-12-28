Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Kronologi Pelatih Valencia B Fernando Martin Hilang karena Kecelakaan Kapal di Perairan Taman Nasional Komodo

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 28 Desember 2025 |06:17 WIB
Kronologi Pelatih Valencia B Fernando Martin Hilang karena Kecelakaan Kapal di Perairan Taman Nasional Komodo
Fernando Martin Carreras menghilang di perairan Taman Nasional Komodo. (Foto: Instagram/@Mundodeportivo)
A
A
A

PELATIH Valencia B Putri, Fernando Martin Carreras, merupakan satu dari empat korban hilang dalam kecelakaan kapal wisata di perairan Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Mengutip dari EFE, Fernando Martin Carreras bersama lima orang keluarganya asal Spanyol memilih menghabiskan libur musim panas di Indonesia, tepatnya di Pulau Komodo.

Singkatnya, Fernando Martin bersama lima orang keluarganya berangkat dari Pulau Komodo menuju Pulau Padar menggunakan kapal wisata. Total, ada 11 orang yang menaiki kapal wisata itu dengan rincian enam wisatawan asal Spanyol, empat kru kapal dan satu pemandu wisata.

Fernando Martin Carreras
Fernando Martin Carreras

Namun, setelah berjalan 30 menit, mesin kapal mengalami gangguan di saat kondisi laut yang buruk pada Jumat, 26 Desember 2025 malam WIB. Akibatnya, kapal pun karam.

Mendengar kabar di atas, SAR setempat langsung mengarahkan pasukannya. Hasilnya, tujuh orang berhasil diselamatkan. Sebut saja dua wisatawan asal Spanyol, empat kru kapal dan satu pemandu wisata.

1. Fernando Martin dan 3 Anaknya Dinyatakan Hilang

Semalam, klub Fernando Martin, Valencia mengonfirmasi sang pelatih beserta tiga anaknya meninggal dunia. Duka mendalam pun disampaikan Valencia.

“Valencia CF sangat berduka atas meninggalnya Fernando Martin, pelatih Valencia CF Femenino B, dan tiga anaknya dalam kecelakaan perahu tragis di Indonesia, sebagaimana dikonfirmasi oleh pihak berwenang setempat,” tulis akun X resmi Valencia (@valenciacf_en).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/51/3192139/jay_idzes_mengaku_tidak_terlalu_suka_pesta_dan_minum_minum-ioaF_large.jpg
Jay Idzes Akui Tak Terlalu Suka Pesta dan Minum-Minum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/51/3192125/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_piala_afrika_2025_di_vision-oidX_large.png
Jadwal dan Link Live Streaming Piala Afrika 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3192048/nathan_tjoe_a_on-ocEx_large.jpg
Nathan Tjoe-A-On Kena Semprot Pengamat Sepakbola Belanda Usai Willem II Gagal Kalahkan Helmond Sport
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/51/3191802/pemain_timnas_mesir-YGc2_large.jpg
Kisah Mohamed Salah yang Kompak dengan Pemain Timnas Mesir Membaca Al Fatihah dan Al Ikhlas Sebelum Tanding
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/27/11/1660585/sikat-vietnam-timnas-futsal-indonesia-lolos-final-piala-aff-futsal-u19-2025-qbl.webp
Sikat Vietnam, Timnas Futsal Indonesia Lolos Final Piala AFF Futsal U-19 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/16/pelatih_borneo_fc_fabio_lefundes.jpg
Dibilang Habis Bensin, Fabio Lefundes Membantah! Borneo FC Pasang Target Juara Paruh Musim
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement