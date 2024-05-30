Persija Jakarta Tembus Final RCTI Premium Sports 2024, The Jakmania: Jadi Persiapan untuk Liga 1 2024-2025!

Laga Persija Jakarta vs PSIS Semarang di RCTI Premium Sports 2024. (Foto: Persija Jakarta)

JAKARTA – Suporter Persija Jakarta, The Jakmania, menyambut antusias kelolosan timnya ke final RCTI Premium Sports 2024. Menurut mereka, hasil manis ini bisa jadi persiapan Persija untuk mentas di Liga 1 2024-2025.

Ya, Persija memastikan diri lolos ke final usai menang 1-0 atas PSIS Semarang. Laga tiu digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Kamis (30/5/2024) malam WIB.

(Laga Persija Jakarta vs PSIS Semarang di RCTI Premium Sports 2024. Foto: Isra Triansyah/MNC Portal Indonesia)

Dalam laga final, Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- akan bersua Selangor FC. Laga itu akan dimainkan JIS, pada Minggu 2 Juni 2024.

Salah satu The Jakmania, yakni Dwi, mengatakan laga final sangat bagus untuk para pemain muda Persija Jakarta. Sebab, mereka akan mendapat banyak pengalaman berharga dalam laga tersebut nantinya.

"Bagus persiapan untuk Liga 1 agar tim bagus," kata Dwi di Jakarta, Kamis (30/5/2024).