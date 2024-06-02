Punyar Rapor Bagus, Persib Bandung Bakal Pertahankan Seluruh Pemain Asing?

PERSIB Bandung berpotensi mempertahankan mayoritas pemaing asing mereka untuk musim depan. Hal itu disampaikan langsung oleh Bos Persib Bandung, Teddy Tjahjono.

Persib Bandung mengakhiri penantian selama 10 tahun untuk kembali menjadi juara Liga 1, setelah 2014 terakhir merasakannya. Maung Bandung pun sukses keluar sebagai juara Liga 1 2023/2024, setelah menang agregat 6-1 atas Madura United di babak final Champihonship Series.

David da Silva dan Ciro Alves menjadi dua pemain asing Persib Bandung yang memiliki kontribusi luar biasa dalam meraih gelar Liga 1 2023/2024. David Da Silva menjadi top skors dengan 30 gol dari 34 penampilan, sedangkan Ciro Alves sukses mencetak 16 gol dari 35 pertandingan.

Selain David Da Silva dan Ciro Alves, Kevin Ray Mendoza juga memiliki peran penting di bawah mistar gawang Persib Bandung. Kiper Timnas Filipina itu menjaga gawang Persib Bandung sebanyak 14 pertandingan dengan enam kali clean sheet dan 12 kemasukan.

Kemudian, Nick Kuipers dan Alberto Rodríguez Martín juga memiliki peran untuk menjaga lini pertahan Persib Bandung tetap kokoh. Lalu, Stefano Beltrame sosok penting dalam menyeimbangkan sektor tengah Persib Bandung.

Sementara Teddy Tjahjono mengatakan telah melakukan diskusi dengan Bojan Handok mengenai komposisi pemain untuk Liga 1 2024/2025. Bahkan, ia menjelaskan Maung Bandung bakal memprioritaskan semua pemain asing.