Juara Liga 1 Bersama Persija Jakarta dan Persib Bandung, Rezaldi Hehanussa Ungkap Target Berikutnya

REZALDI Hehanussa sukses merasakan gelar juara Liga 1 bersama Persija Jakarta dan Persib Bandung. Usai memenangkan gelar kompetisi tertinggi sepak bola Indonesia dengan dua klub top Tanah Air, ia mengaku ingin tampil lebih konsisten.

Rezaldi Hehanussa bergabung dengan Persib Bandung pada Januari 2023. Sulitnya mendapatkan menit bermain di bawah kepelatihan Thomas Doll membuatnya memilih hengkang dari Persija Jakarta yang telah dibelanya sejak Januari 2016.

Bersama Maung Bandung, Rezaldi Hehanussa tak membutuhkan waktu lama merasakan gelar juara. Pasalnya, Persib Bandung berhasil menjadi juara Liga 1 2023/2024 usai meraih kemenangan agregat 6-1 atas Madura United di babak final Champhionship Series.

Kini, Rezaldi Hehanussa menjadi pemain kedua yang merasakan gelar juara Liga 1 bersama Persija Jakarta dan Persib Bandung di era Liga Indonesia. Rezaldi Hehanussa sempat menjadi juara Liga 1 dengan Macan Kemayoran pada 2017/2018.

Sementara Shahar Ginanjar sudah melakukannya terlebih dahulu. Kiper berusia 33 tahun membantu Persija Jakarta juara Liga 1 2017/2018 dan Persib Bandung 2013/2014.

Rezaldi Hehanussa pun mengatakan sejak awal bergabung ke Persib Bandung tak memasang target juara, tetapi ingin memberikan penampilan terbaiknya. Ia pun bersyukur bisa mendapatkan gelar Liga 1 bersama Persija Jakarta dan Persib Bandung.