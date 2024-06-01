Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Black Steel FC Beri Perlawanan, Kancil WHW Susah Payah Menang 4-3

TEGAL - Kancil WHW merebut kemenangan manis atas Black Steel FC di laga lanjutan Liga Futsal Profesional 2023-2024, pada Sabtu (1/6/2024) sore WIB. Bermain di GOR Tegal Selatan, Tegal, Jawa Tengah, Black Steel sempat memberikan perlawanan, namun Kancil WHW akhirnya menang dengan skor tipis 4-3.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Black Steel FC dan Kancil WHW bermain cukup ngotot satu sama lainnya. Hal tersebut dikarenakan, kedua tim ingin mencetak gol cepat agar makin percaya diri memainkan laga.

Kancil HWH tampaknya mulai mendominasi permainan atas Black Steel FC. Pasalnya, pertahanan Black Steel cukup kerepotan meladeni permainan tim lawan.

Pada babak pertama Kancil WHW pun berhasil unggul 4-1 atas tim lawan. Hasil itu buah kerja keras tim tersebut dengan bermain cukup agresif.

Babak Kedua

Black Steel tampil lebih agresif pada awal babak kedua melawan Kancil WHF. Sebab, mereka ingin mencetak fol demi gol untuk menyamakan kedudukan.