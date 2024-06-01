Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Sengit, Mongcongbulo FC vs Cosmo JNE Berakhir 3-3

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |13:31 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Sengit, Mongcongbulo FC vs Cosmo JNE Berakhir 3-3
Laga Moncongbulo FC vs Cosmo JNE. (Foto: Federasi Futsal Indonesia)
A
A
A

HASIL Liga Futsal Profesional 2023-2024 sudah diketahui. Mongcongbulo FC dihadapkan duel sengit melawan Cosmo JNE sehingga laga harus berakhir imbang 3-3.

Duel Cosmo JNE FC melawan Mongcongbulo FC digelar di GOR Tegal Selatan, Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (1/6/2024). Kedua tim tampil sama kuat dalam laga ini.

Moncongbulo FC vs Cosmo JNE

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Mongcongbulo FC dan Cosmo JNE bermain dengan intensitas tinggi dalam laga itu. Kedua tim sudah saling menekan agar dapat unggul lebih dahulu.

Permainan ketat pun membuat laga itu cukup menarik antara Moncongbulo FC melawan Cosmo JNE FC. Sebab, kedua tim saling jual dan beli serangan.

Pertahanan kedua tim memang cukup lugas dalam laga itu. Sebab, Moncongbulo FC dan Cosmo JNE tidak mudah dalam urusan mencetak gol.

Mongcongbulo FC sementara unggul 2-1 atas tim lawan dalam itu. Dua gol itu diciptakan oleh Fhandy Permana dan Angga Yudistira. Sementara itu, gol Cosmo JNE diciptakan oleh Andri Kusitawan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/51/3044413/liga-futsal-profesional-2023-2024-berakhir-ffi-ungkap-ada-tim-yang-alami-masalah-keuangan-9uNfPZ0HfI.jpg
Liga Futsal Profesional 2023-2024 Berakhir, FFI Ungkap Ada Tim yang Alami Masalah Keuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/51/3044227/federasi-futsal-indonesia-sebut-persaingan-liga-futsal-profesional-2023-2024-lebih-ketat-ketimbang-sebelumnya-reYMVjM00G.jpg
Federasi Futsal Indonesia Sebut Persaingan Liga Futsal Profesional 2023-2024 Lebih Ketat ketimbang Sebelumnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3044093/hasil-liga-futsal-profesional-2023-2024-sempat-kelelahan-cosmo-jne-menang-telak-5-1-atas-halus-fc-WdKvmZ1qIE.jpg
Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Sempat Kelelahan, Cosmo JNE Menang Telak 5-1 atas Halus FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3044031/hasil-liga-futsal-profesional-2024-turunkan-pemain-pelapis-bintang-timur-surabaya-masih-terlalu-tangguh-untuk-kinantan-fc-WjpaCGHiHm.jpg
Hasil Liga Futsal Profesional 2024: Turunkan Pemain Pelapis, Bintang Timur Surabaya Masih Terlalu Tangguh untuk Kinantan FC
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/11/51/1654445/hasil-bulu-tangkis-individual-sea-games-2025-dhinda-zaki-dan-alwi-tembus-perempat-final-ipk.webp
Hasil Bulu Tangkis Individual SEA Games 2025: Dhinda, Zaki, dan Alwi Tembus Perempat Final
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/11/john_heitinga.jpg
John Heitinga Bikin Gempar! Tolak PSSI tapi Diam-Diam Masih Buka Peluang Latih Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement