Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Sengit, Mongcongbulo FC vs Cosmo JNE Berakhir 3-3

HASIL Liga Futsal Profesional 2023-2024 sudah diketahui. Mongcongbulo FC dihadapkan duel sengit melawan Cosmo JNE sehingga laga harus berakhir imbang 3-3.

Duel Cosmo JNE FC melawan Mongcongbulo FC digelar di GOR Tegal Selatan, Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (1/6/2024). Kedua tim tampil sama kuat dalam laga ini.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Mongcongbulo FC dan Cosmo JNE bermain dengan intensitas tinggi dalam laga itu. Kedua tim sudah saling menekan agar dapat unggul lebih dahulu.

Permainan ketat pun membuat laga itu cukup menarik antara Moncongbulo FC melawan Cosmo JNE FC. Sebab, kedua tim saling jual dan beli serangan.

Pertahanan kedua tim memang cukup lugas dalam laga itu. Sebab, Moncongbulo FC dan Cosmo JNE tidak mudah dalam urusan mencetak gol.

Mongcongbulo FC sementara unggul 2-1 atas tim lawan dalam itu. Dua gol itu diciptakan oleh Fhandy Permana dan Angga Yudistira. Sementara itu, gol Cosmo JNE diciptakan oleh Andri Kusitawan.