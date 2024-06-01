Final Liga Champions 2023-2024: Borussia Dortmund Bakal Tampil Tanpa Beban saat Hadapi Real Madrid

LONDON – Pemain Borussia Dortmund, Julian Brandt, memastikan bahwa timnya akan berusaha menikmati laga melawan Real Madrid di final Liga Champions 2023-2024. Hal itu dilakukan agar Die Borussen -julukan Borussia Dortmund- tampil tanpa beban dalam laga tersebut.

Ya, duel seru antara Borussia Dortmund vs Real Madrid akan tersaji di final Liga Champions 2023-2024. Laga itu akan dimainkan di Stadion Wembley, Minggu 2 Juni 2024 dini hari WIB.

Jelang laga itu, Julian Brandt mengatakan timnya pasti ingin menjadi juara Liga Champions 2023-2024. Meski berambisi, dia memastikan Dortmund ingin menikmati laga momen dan pertandingan yang ada.

"Meskipun ada hal besar yang ingin kami capai, kami ingin menikmati momen dan pertandingan," kata Julian Brandt, dilansir dari laman Borussia Dortmund, Sabtu (1/6/2024).

Julian Brandt mengatakan Borussia Dortmund sangat semangat akan berjumpa Real Madrid di laga final. Hal itu pun bertambah spesial karena timnya akan bermain di stadion kebanggaan Inggris.