Borussia Dortmund vs Real Madrid, Legenda Brasil Rivaldo Jagokan Die Borussen Juara Liga Champions 2023-2024

LEGENDA Timnas Brasil, Rivaldo, dukung Borussia Dortmund sabet gelar juara Liga Champions 2023-2024. Dia lebih menjagokan Die Borussen -julukan Borussia Dortmund- menjadi kampiun, meski menyadari bahwa Real Madrid lebih difavoritkan juara dalam laga ini.

Sebagaimana diketahui, Real Madrid akan melawan Borussia Dortmund di partai final Liga Champions 2023-2024. Duel panas itu akan berlangsung di Stadion Wembley, Minggu 2 Juni 2024 dini hari WIB.

Los Blancos -julukan Real Madrid- lebih difavoritkan untuk menjadi juara. Apalagi, mereka punya rekor impresif selalu menang di delapan final Liga Champions. Rivaldo pun sepakat Real Madrid adalah favorit juara.

“Real (Madrid) adalah favorit untuk final. Beberapa minggu yang lalu, saya mengatakan ini akan menjadi Real Madrid vs Borussia, jadi saya berhak menentukan finalnya,” kata Rivaldo, seperti dilansir dari Metro, Senin (1/6/2024).

“Namun, saya juga mengatakan juaranya adalah Borussia. Saya pikir Madrid adalah favorit, tapi Borussia datang dengan penuh keyakinan,” sambungnya.