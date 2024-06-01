Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Borussia Dortmund vs Real Madrid, Legenda Brasil Rivaldo Jagokan Die Borussen Juara Liga Champions 2023-2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |05:33 WIB
Borussia Dortmund vs Real Madrid, Legenda Brasil Rivaldo Jagokan Die Borussen Juara Liga Champions 2023-2024
Borussia Dortmund lolos ke final Liga Champions 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

LEGENDA Timnas Brasil, Rivaldo, dukung Borussia Dortmund sabet gelar juara Liga Champions 2023-2024. Dia lebih menjagokan Die Borussen -julukan Borussia Dortmund- menjadi kampiun, meski menyadari bahwa Real Madrid lebih difavoritkan juara dalam laga ini.

Sebagaimana diketahui, Real Madrid akan melawan Borussia Dortmund di partai final Liga Champions 2023-2024. Duel panas itu akan berlangsung di Stadion Wembley, Minggu 2 Juni 2024 dini hari WIB.

Real Madrid

Los Blancos -julukan Real Madrid- lebih difavoritkan untuk menjadi juara. Apalagi, mereka punya rekor impresif selalu menang di delapan final Liga Champions. Rivaldo pun sepakat Real Madrid adalah favorit juara.

“Real (Madrid) adalah favorit untuk final. Beberapa minggu yang lalu, saya mengatakan ini akan menjadi Real Madrid vs Borussia, jadi saya berhak menentukan finalnya,” kata Rivaldo, seperti dilansir dari Metro, Senin (1/6/2024).

“Namun, saya juga mengatakan juaranya adalah Borussia. Saya pikir Madrid adalah favorit, tapi Borussia datang dengan penuh keyakinan,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/261/3017848/5-pemain-bintang-real-madrid-ini-punya-koleksi-trofi-liga-champions-lebih-banyak-ketimbang-barcelona-nomor-1-segera-pensiun-bxVeYoiVZG.jpg
5 Pemain Bintang Real Madrid Ini Punya Koleksi Trofi Liga Champions Lebih Banyak ketimbang Barcelona, Nomor 1 Segera Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/261/3017341/10-pemain-juara-liga-champions-yang-menang-di-kampung-halaman-nomor-1-jude-bellingham-eHvOQbm9la.jpg
10 Pemain Juara Liga Champions yang Menang di Kampung Halaman, Nomor 1 Jude Bellingham!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016608/pemain-keturunan-indonesia-ian-maatsen-jadi-sorotan-usai-blunder-di-laga-borussia-dortmund-vs-real-madrid-7scfRCFvLd.jpg
Pemain Keturunan Indonesia, Ian Maatsen Jadi Sorotan Usai Blunder di Laga Borussia Dortmund vs Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016505/tutup-karier-dengan-juara-liga-champions-2023-2024-toni-kroos-ini-luar-biasa-RDdMI1uMg0.jpg
Tutup Karier dengan Juara Liga Champions 2023-2024, Toni Kroos: Ini Luar Biasa
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/10/11/1654073/real-madrid-vs-man-city-siap-bentrok-ini-jadwal-dan-link-nonton-di-vision-bmk.jpg
Real Madrid vs Man City Siap Bentrok! Ini Jadwal dan Link Nonton di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/10/epa_future_camps.jpg
8 Bintang Muda Terbaik Future Stars Camp 2025 Terbang ke Spanyol! Ditempa Program Elite Eropa
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement