HOME BOLA LIGA CHAMPION

Penyebab Carlo Ancelotti Tak Mau Real Madrid Diunggulkan saat Hadapi Borussia Dortmund di Final Liga Champions 2023-2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |11:50 WIB
Penyebab Carlo Ancelotti Tak Mau Real Madrid Diunggulkan saat Hadapi Borussia Dortmund di Final Liga Champions 2023-2024
Carlo Ancelotti siao tempur di final Liga Champions 2023-2024. (Foto: REUTERS)




PELATIH Real Madrid, Carlo Ancelotti, tak mau timnya diunggulkan saat menghadapi Borussia Dortmund di final Liga Champions 2023-2024. Ia mengatakan, status unggulan berpotensi membuat skuad Los Blancos -julukan Real Madrid- terlena.

Real Madrid akan menantang Borussia Dortmund di final Liga Champions 2023-2024. Pertandingan itu digelar di Wembley Stadium, London, Inggris pada Minggu 2 Juni 2024 dini hari WIB.

Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti. (Foto: REUTERS)

(Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti. (Foto: REUTERS)

Laga tersebut menjadi kesempatan Los Blancos mengukuhkan diri sebagai raja Liga Champions. Saat ini, Real Madrid merupakan tim dengan koleksi trofi Si Kuping Besar terbanyak dengan 14 gelar.

“Kami tidak berpikir untuk menjadi favorit. Kami fokus bermain menghadapi lawan yang berhak mencapai final setelah mengalahkan tim-tim berkualitas tinggi seperti PSG dan Atletico tim dengan kualitas, komitmen dan sikap,” kata Ancelotti dikutip dari laman resmi Real Madrid, Selasa (28/5/2024).

“Kami yakin kami harus bekerja lebih keras, berjuang dan berjuang seperti yang kami lakukan di setiap final,” sambung pelatih asal Italia ini.

Terlepas dari itu, Carlo Ancelotti mengungkapkan saat ini Real Madrid sudah berlatih keras untuk laga mendatang. Don Carlo -julukan Carlo Ancelotti- senang timnya kembali menapaki final Liga Champions.

