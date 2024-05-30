Justin Hubner Penuh Optimis Tatap Duel Timnas Indonesia Kontra Irak dan Filipina: Saya Ingin Dapat 6 Poin!

OSAKA – Bek Timnas Indonesia, Justin Hubner, penuh ambisi menatap dua laga terakhir Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia melawan Timnas Irak dan Timnas Filipina. Dia menegaskan bahwa kemenangan jadi targetnya di dua laga itu.

Ya, Justin Hubner menjadi salah satu dari 22 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk bergabung ke Timnas Indonesia menghadapi Irak dan Filipina. Namun, ia bersama Pratama Arhan (Suwon FC), Jay Idzes (Venezia), dan Jordi Amat (Johor Darul Ta'zim) masih belum berada di Jakarta untuk mengikuti pemusatan latihan (TC).

Timnas Indonesia sendiri akan menghadapi Irak terlebih dahulu pada Kamis 6 Juni 2024. Berselang lima hari kemudian, skuad Garuda akan berjumpa Filipina. Dua laga tersebut bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Dua laga ini jadi penting bagi Timnas Indonesia yang punya peluang besar lolos ke putaran ketiga. Sebab, skuad Garuda hanya membutuhkan satu kemenangan lagi saja untuk bisa melaju ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Meski begitu, Justin Hubner bertekad untuk membawa skuad Garuda menyapu bersih kemenangan di dua laga terakhir Grup F itu. Dia menyebut mendapat 6 poin jadi targetnya saat ini.

"Saya ingin mendapat 6 poin (2 kemenangan)," kata Justin Hubner dikutip dari Yahoo Jepang, Kamis (30/5/2024).