7 Pemain yang Bisa Perkuat Timnas Indonesia Setelah Gagal Tampil di Euro 2024, Nomor 1 Seharga Rp703 Miliar!

Berikut 7 pemain yang bisa perkuat Timnas Indonesia setelah gagal tampil di Euro 2024. (Foto: PSSI)

SEBANYAK 7 pemain yang bisa memperkuat Timnas Indonesia setelah gagal tampil di Euro 2024 akan diulas Okezone. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pernah mengatakan membuka peluang para pemain diaspora di seluruh dunia untuk memperkuat Timnas Indonesia.

"Siapa pun yang punya darah Indonesia dan ingin memperkuat serta mengibarkan bendera merah putih membela tim nasional harus kita buka sebanyak-banyaknya," kata Erick Thohir di akun Instagram-nya, @erickthohir.

Saat ini ada banyak pemain top Keturunan Indonesia yang Berkarier di liga-liga papan atas Benua Biru. Kesempatan PSSI mendapatkan pemain-pemain ini bisa saja terbuka, mengingat mereka baru saja gagal masuk skuad asal negara mereka masing-masing di Euro 2024. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 7 pemain yang bisa memperkuat Timnas Indonesia setelah gagal tampil di Euro 2024:

7. Emil Audero





Bisa dibilang ini waktu yang tepat bagi Emil Audero Gabung Timnas Indonesia. Di usianya yang menginjak 27 tahun, Emil Audero tak kunjung dipanggil ke Timnas Italia.

Secara usai, Emil Audero lebih tua ketimbang tiga kiper Timnas Italia saat ini, yakni Gianluigi Donarunmma, Guglielmo Vicario dan Alex Meret. Jadi, siap Gabung Timnas Indonesia, Emil Audero?

6. Mees Hilgers





Baru berusia 22 tahun, Mees Hilgers muncul sebagai bek andalan FC Twente, tim yang finis di posisi tiga Liga 1 Belanda 2023-2024. Sayangnya, Mees Hilgers belum dilirik Ronald Koeman untuk mengisi lini pertahanan Timnas Belanda.