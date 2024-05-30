Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Keluhkan Cuaca Panas saat Berlatih Jelang Lawan Tanzania, Nomor 1 Pemain Seharga Rp52 Miliar!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |15:08 WIB
2 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Keluhkan Cuaca Panas saat Berlatih Jelang Lawan Tanzania, Nomor 1 Pemain Seharga Rp52 Miliar!
Para pemain Timnas Indonesia kala berlatih. (Foto: PSSI)
A
A
A

2 pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang keluhkan cuaca panas saat berlatih jelang lawan Timnas Tanzania menarik diulas. Salah satunya ada pemain bintang yang harga pasarnya dibanderol tinggi hingga mencapai Rp52 miliar.

Ya, Timnas Indonesia kini sedang menjalani pemusatan latihan (TC) di Jakarta jelang melakoni dua laga terakhir Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda akan melawan Timnas Filipina dan juga Timnas Irak dalam dua laga itu.

Tetapi, sebelum menghadapi Filipina dan Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Timnas Indonesia akan menjalani laga uji coba lebih dahulu melawan Timnas Tanzania. Laga akan digelar di Stadion Madya, Jakarta, pada Minggu 2 Juni 2024 pukul 16.00 WIB.

Jelang laga tersebut, para pemain Timnas Indonesia digempur menu latihan berat dari sang pelatih, Shin Tae-yong. Latihan itu terasa makin berat bagi beberapa pemain naturalisasi karena dilakukan di tengah cuaca panas Jakarta.

Tak ayal, beberapa pemain mengeluhkan soal kondisi cuaca yang panas itu. Siapa saja mereka? Berikut 2 pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang keluhkan cuaca panas saat berlatih jelang lawan Tanzania.

2. Ivar Jenner

Ivar Jenner

Salah satu pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang keluhkan cuaca panas saat berlatih jelang lawan Tanzania adalah Ivar Jenner. Pemain Jong FC Utrecht ini menyoroti cuaca panas Jakarta sejak latihan perdana digelar pada Selasa 28 Mei 2024.

Kala itu, Ivar Jenner dkk menjalani latihan di Lapangan B, Senayan, Jakarta. Para pemeian Timnas Indonesia pun langsung digempur latihan fisik yang berat dari Shin Tae-yong.

Usai berlatih, Ivar mengamini latihan berjalan berat dan sulit. Dia pun mengeluhkan cuaca panas di Jakarta. Meski begitu, Ivar Jenner tak gusar karena yakin bakal segera beradaptasi dalam beberapa hari ke depan.

“Latihan hari ini agak sulit bagi beberapa pemain karena ini latihan pertama setelah liburan. Ya, agak sulit, tapi kamp perlatihan pertama yang bagus,” ujar Ivar Jenner usai menjalani latihan hari pertama bersama Timnas Indonesia.

"Senang berada di sini lagi, di Jakarta. Sedikit panas juga, tapi sangat senang berada di sini dan kami harus siap untuk pertandingan," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
