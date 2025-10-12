5 Pelatih Top Dunia yang Bisa Gantikan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia, Nomor 1 Jesus Casas!

Berikut lima pelatih top dunia yang bisa gantikan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

BERIKUT lima pelatih top dunia yang bisa gantikan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Salah satunya adalah Jesus Casas!

Kursi Kluivert tengah goyang menyusul kandasnya Timnas Indonesia di Putaran 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Desakan agar pelatih asal Belanda itu dipecat mulai mengemuka.

Jika dipecat, siapa yang layak menggantikan Kluivert? Berikut lima pelatih yang cocok untuk menjadi penerusnya.

5 Pelatih Top Dunia yang Bisa Gantikan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia

1. Jesus Casas

Pelatih asal Spanyol ini tengah menganggur usai diberhentikan Timnas Irak pada Mei 2025. Casas bisa masuk dalam pertimbangan karena sudah cukup mengenal pemain-pemain Timnas Indonesia.

Betapa tidak, ia tiga kali bertemu Skuad Garuda sepanjang 2023-2024. Maka dari itu, Casas layak untuk menggantikan Kluivert jika dipecat.

2. Bernardo Tavares

Pelatih asal Portugal ini tengah menganggur setelah meninggalkan PSM Makassar. Tavares cukup ahli dalam memaksimalkan potensi pemain-pemain muda selama menangani Juku Eja pada 2021-2025.

Eks staf pelatih Jose Mourinho ini juga tak butuh waktu lama untuk beradaptasi. Hanya saja, profil Tavares kurang mentereng dan taktiknya lebih mengedepankan hasil akhir.

3. Luis Milla

Pelatih asal Spanyol ini juga masih menganggur sejak pergi dari Persib Bandung pada 2023. Milla sudah berpengalaman menangani Timnas Indonesia pada 2017 hingga 2018.

Bahkan, eks gelandang Real Madrid ini sempat menjalani sesi wawancara sebelum PSSI menunjuk Shin Tae-yong pada Desember 2019. Nama Milla juga masih cukup terpatri di hati penggemar Timnas Indonesia.