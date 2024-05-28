Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Erik Ten Hag Remehkan Pelatih Baru Liverpool: Pujian kepada Arne Slot Terlalu Berlebihan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |19:06 WIB
Erik Ten Hag Remehkan Pelatih Baru Liverpool: Pujian kepada Arne Slot Terlalu Berlebihan
Pelatih Manchester United, Erik Ten Hag. (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER – Pelatih Manchester United, Erik Ten Hag menyambut baik hadirnya Arne Slot sebagai pelatih Liverpool di musim 2024-2025. Hanya saja Ten Hag merasa pujian yang diberikan kepada Slot saat masih menangani Feyenoord terlalu berlebihan.

Sebagaimana diketahui, Slot telah resmi diumumkan sebagai pelatih baru Liverpool. Suksesor Jurgen Klopp itu akan aktif mulai melatih The Reds -julukan Liverpool- pada pada 1 Juni 2024.

Liverpool menunjuk Slot karena pencapaian manisnya bersama Feyenoord sejak musim 2021 lalu. Sejak itu, pelatih berusia 45 tahun ini sudah membawa Feyenoord meraih titel juara Liga Belanda 2022-2023 dan Piala KNVB 2023-2024.

Ten Hag mengakui bahwa Slot adalah pilihan yang bagus untuk Liverpool. Menurutnya, kompatriotnya itu akan cocok dengan gaya permainan The Reds. Terlebih juga Slot dirasa tidak akan terlalu sulit menempa skuadnya karena mendapat fondasi yang cukup bagus.

Arne Slot resmi jadi pelatih baru Liverpool

“Saya pikir ini adalah pilihan yang sangat bagus dan indah dari kedua belah pihak. Ini bagus untuk serikat pelatih Belanda. Dan Arne Slot juga cocok dengan Liverpool dengan filosofinya,” kata Ten Hag, dipetik dari Metro, Selasa (28/5/2024).

“Itu juga ada hubungannya dengan Jurgen Klopp dan Pepijn Lijnders. Mereka telah meninggalkan landasan yang kuat. Dia (Arne Slot) berada di kondisi yang lebih baik dibandingkan ketika saya pindah dari Belanda ke Manchester United. Dari segi struktur klub, dari segi keseimbangan skuad,” sambungnya

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/07/51/1652809/gregoria-mariska-lega-tim-bulu-tangkis-beregu-putri-indonesia-lolos-ke-semifinal-sea-games-2025-mbb.webp
Gregoria Mariska Lega Tim Bulu Tangkis Beregu Putri Indonesia Lolos ke Semifinal SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/15/jay_idzes.jpg
Rekan Setim Sebut Jay Idzes Angkat Moral Sassuolo saat Menang Comeback atas Fiorentina
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement