Erik Ten Hag Remehkan Pelatih Baru Liverpool: Pujian kepada Arne Slot Terlalu Berlebihan

MANCHESTER – Pelatih Manchester United, Erik Ten Hag menyambut baik hadirnya Arne Slot sebagai pelatih Liverpool di musim 2024-2025. Hanya saja Ten Hag merasa pujian yang diberikan kepada Slot saat masih menangani Feyenoord terlalu berlebihan.

Sebagaimana diketahui, Slot telah resmi diumumkan sebagai pelatih baru Liverpool. Suksesor Jurgen Klopp itu akan aktif mulai melatih The Reds -julukan Liverpool- pada pada 1 Juni 2024.

Liverpool menunjuk Slot karena pencapaian manisnya bersama Feyenoord sejak musim 2021 lalu. Sejak itu, pelatih berusia 45 tahun ini sudah membawa Feyenoord meraih titel juara Liga Belanda 2022-2023 dan Piala KNVB 2023-2024.

Ten Hag mengakui bahwa Slot adalah pilihan yang bagus untuk Liverpool. Menurutnya, kompatriotnya itu akan cocok dengan gaya permainan The Reds. Terlebih juga Slot dirasa tidak akan terlalu sulit menempa skuadnya karena mendapat fondasi yang cukup bagus.

“Saya pikir ini adalah pilihan yang sangat bagus dan indah dari kedua belah pihak. Ini bagus untuk serikat pelatih Belanda. Dan Arne Slot juga cocok dengan Liverpool dengan filosofinya,” kata Ten Hag, dipetik dari Metro, Selasa (28/5/2024).

“Itu juga ada hubungannya dengan Jurgen Klopp dan Pepijn Lijnders. Mereka telah meninggalkan landasan yang kuat. Dia (Arne Slot) berada di kondisi yang lebih baik dibandingkan ketika saya pindah dari Belanda ke Manchester United. Dari segi struktur klub, dari segi keseimbangan skuad,” sambungnya