HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

6 Pemain Bintang Inter Milan yang Masuk Daftar Skuad Sementara Timnas Italia di Piala Eropa 2024, Nomor 1 Paling Senior

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |18:51 WIB
Inter Milan jadi tim penyumbang terbanyak di skuad Timnas Italia untuk Euro 2024. (Foto: Instagram/inter)
A
A
A

ADA 6 pemain bintang Inter Milan yang masuk daftar skuad sementara Timnas Italia di Piala Eropa 2024. Bisa dikatakan, Inter adalah tim dengan penyumbang pemain terbanyak untuk skuad Gli Azzurri untuk Euro 2024 tersebut.

Seperti yang diketahui, pelatih Timnas Italia, Luciano Spalletti sudah memanggil 30 pemain untuk persiapan menghadapi Euro 2024 yang akan digelar di Jerman pada 14 Juni-14 Juli 2024. Hanya saja sejumlah nama nantinya akan dicoret karena untuk Piala Eropa 2024, setiap tim hanya diperbolehkan membawa 23-26 pemain saja untuk didaftarkan pada 7 Juni 2024.

Inter yang sukses menjadi juara Liga Italia 2023-2024 pun menjadi tim dengan penyumbang pemain terbanyak di skuad Timnas Italia sejauh ini. Penasaran siapa saja mereka?

Berikut 6 Pemain Bintang Inter Milan yang Masuk Daftar Skuad Sementara di Piala Eropa 2024:

6. Alessandro Bastoni

Alessandro Bastoni

Pada musim 2023-2024, Bastoni memainkan 37 pertandingan di semua kompetisi bersama Inter. Bisa dikatakan Bastoni merupakan salah satu bek andalan Inter, sehingga atak heran jika ia dipanggil ke Euro 2024.

5. Federico Dimarco

Federico Dimarco

Selain Bastoni, pemain belakang Inter lainnya juga dipanggil untuk memperkuat pertahanan Italia, yakni Dimarco. Berposisi sebagai fullback, musim 2023-2024 ini Dimarco sukses menyumbang 6 gol dan 8 assist untuk Inter.

4. Matteo Darmian

Matteo Darmian

Masih dari lini pertahanan, tampaknya Spalletti benar-benar memanfaatkan barisan belakang Inter yang kukuh. Tentunya itu bukanlah hal mengejutkan mengingat Inter yang hanya kebobolan 22 gol itu merupakan tim dengan pertahanan terbaik di Liga Italia 2023-2024 dan Darmian turut membantu lini belakang Inter tersebut.

Halaman:
1 2
      
