HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-16 Gilas PSS Sleman, Nova Arianto Puas dengan Performa Anak Asuhnya

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |10:45 WIB
Timnas Indonesia U-16 Gilas PSS Sleman, Nova Arianto Puas dengan Performa Anak Asuhnya
Nova Arianto puas dengan penampilan Timnas Indonesia U-16 lawan PSS Sleman U-16 (Foto: PSSI)
YOGYAKARTA – Timnas Indonesia U-16 sukses meraih kemenangan atas PSS Sleman U-16 pada laga uji coba. Pelatih Nova Arianto mengaku sudah cukup puas dengan performa anak asuhnya.

Skuad Garuda Asia menang telak atas PSS Sleman U-16 dengan skor 5-1 pada laga yang berlangsung di Lapangan YIS, Yogyakarta, Sabtu 25 Mei 2024. Ada pun pertandingan uji coba tersebut dilaksanakan dalam tiga babak dengan setiap babak ditetapkan 30 menit.

Timnas Indonesia U-16 vs PSS Sleman U-16 (Foto: PSSI)

Nova menjelaskan fokusnya di uji coba kedua ini adalah meracik formasi terbaik untuk Timnas Indonesia U-16. Asisten pelatih Shin Tae-yong itu juga cukup puas karena anak asuhnya menunjukkan progres yang cukup baik.

“Hari ini (kemarin) friendly match kedua, kami juga sudah masuk ke taktikal dan mencari formasi terbaik. Semua pemain mendapatkan kesempatan yang sama untuk main dan kami lihat siapa yang bisa masuk ke tim ini,” buka Nova seperti dilansir dari situs PSSI, Minggu (26/5/2024).

“Secara garis besar, pemain sudah memahami apa yang saya dan tim pelatih mau, namun ada beberapa poin-poin yang harus diperbaiki dan itu menjadi catatan kami para pelatih untuk dijadikan perbaikan, agar tim ini semakin siap,” sambung pria asal Semarang itu.

Nova menyampaikan sama sekali tidak melihat hasil. Sebab, yang terpenting dari laga uji coba yang dijalani Timnas Indonesia U-16 adalah bagaimana menemukan pemain serta strategi yang tepat agar sesuai dengan filosofi permainan.

“Saya tidak melihat hasil, yang ingin saya lihat adalah etos kerja pemain. Apa yang saya mau, saat bertahan, saat menyerang, dan transisi. Itu yang mau saya lihat dari pemain. Karena saya memilih pemain bukan melihat background mereka main di mana, tapi pemain yang benar-benar bisa bermain sesuai dengan filosofi saya,” ungkap Nova.

