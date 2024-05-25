Jadwal Drawing Piala AFF U-16 dan Piala AFF U-19 2024: Indonesia Jadi Tuan Rumah!

JADWAL drawing Piala AFF U-16 dan Piala AFF U-19 2024 akan dibahas Okezone. Berdasarkan jadwal yang dirilis, drawing atau undian akan dilakukan pada 30 Mei 2024

Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah untuk kedua ajang tersebut. Solo, Jawa Tengah, ditunjuk menggelar Piala AFF U-16 2024. Sementara Piala AFF U-19 2024 berlangsung di Surabaya, Jawa Timur.

"Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF) mengumumkan bahwa Kejuaraan AFF U-16 dan U19 2024 akan diadakan di kota Surakarta dan Surabaya di Indonesia," tulis theaseanfootball.

Ajang Piala AFF U-16 2024 dijadwalkan bakal digelar pada 21 Juni-4 Juli 2024 mendatang. Stadion Manahan dan Stadion Sriwedari akan menjadi venue temrpat pertandingan berlangsung.

Sementara itu, gelaran Piala AFF U-19 2024 dijadwalkan berlangsung pada 17-31 Juli 2024. Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) dan Stadion Gelora 10 November dipercaya menjadi lokasi penyelenggaraan.

Pelatih Timnas Indonesia U-16, Nova Arianto, membeberkan kesiapan tim serta target Garuda Asia di Piala AFF U-16 2024. Sang pelatih mengatakan status sebagai juara bertahan membuat para pemain termotivasi.