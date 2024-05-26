Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Leeds United vs Southampton di Final Playoff Championship 2023-2024: Menang 1-0, The Saints Promosi ke Liga Inggris 2024-2025!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |23:36 WIB
Hasil Leeds United vs Southampton di Final Playoff Championship 2023-2024: Menang 1-0, The Saints Promosi ke Liga Inggris 2024-2025!
Southampton promosi ke Liga Inggris 2024-2025. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL Leeds United vs Southampton di final playoff Championship 2023-2024 sudah diketahui. The Saints -julukan Southampton- berhasil menyegel tiket terakhir untuk promosi ke Premier League atau Liga Inggris 2024-2025.

Duel Leeds United vs Southampton digelar di Stadion Wembley, London, Inggris, pada Minggu (26/5/2024) malam WIB. Southampton memastikan diri promosi ke Premier League usai menang 1-0 atas Leeds United. Gol semata wayang itu dicetak oleh Adam Armstrong pada menit ke-24.

Dengan begitu, lengkap sudah daftar 3 tim yang promosi ke Premier League atau Liga Inggris 2024-2025. Selain Southampton, ada Leicester City dan juga Ipswich Town yang promosi usai keluar sebagai juara dan runner-up Championship 2023-2024.

Leeds United vs Southampton

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Southampton membuka laga dengan manis. Mereka yang terus intens menebar serangan ke gawang Leeds United akhirnya bisa membuka keunggulan lebih dahulu.

Tepatnya, pada menit ke-24, Southampton sudah memimpin laga berkat gol Adam Armstrong. Dia mencetak gol usai berhasil menyambut umpan ciamik dari Will Smallbone. Bola tendangannya pun gagal dihalau kiper Leeds hingga berbuah gol.

Tertiinggal, Leeds United berusaha mengejar. Mereka terus membangun serangan untuk menyamakan kedudukan.

Tetapi, usaha demi usaha mereka gagal berbuah manis. Southampton pun tetap memimpin dengan skor tipis 1-0.

