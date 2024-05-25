Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Pendekar United Tekuk Giga FC 5-3

Yohanes Demo , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |20:02 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Pendekar United Tekuk Giga FC 5-3
Pendekar United menang 5-3 atas Giga FC Kota Metro (Foto: Liga Futsal Profesional)
A
A
A

YOGYAKARTA – Pendekar United menang 5-3 atas Giga FC Kota Metro pada pekan ke-12 Liga Futsal Profesional 2023-2024. Pertandingan itu digelar di GOR Pancasila, UGM, Yogyakarta, Sabtu (25/05/2024) malam WIB.

Jalannya Pertandingan

Pendekar United lawan Giga FC Kota Metro di Liga Futsal Profesional 2023-2024 (Foto: Instagram/@pendekarunited)

Menit awal dimulai, Pendekar United langsung menerima hadiah gol cuma setelah pemain Giga FC Nurhasan Ismail melakukan gol bunuh diri. Hal ini membawa Pendekar United unggul 1-0 untuk sementara waktu.

Unggul 1-0 tak membuat Pendekar United puas. Gol tambahan dari pemain nomor punggung 15 Bagas Wijaya Putra di menit 11' membawa timnya unggul 2-0 atas Giga FC.

Sementara, skuad Giga FC baru bisa memperkecil ketinggalan dua menit berselang. Ikbal Nurcahya sukses memanfaatkan bola rebound depan gawang menjadi gol. Skor berubah 2-1.

Sayangnya, setelah membuat gol, Giga FC justru kembali tertinggal dua angka. Gol ketiga Pendekar United diciptakan oleh Yogi Saputra di menit 14' setelah berhasil menyambut umpan panjang dan menggocek kiper.

Tiga menit berselang, giliran pemain nomor punggung 4 Pendekar United M Agung Pandega yang mencatatkan namanya di papan skor. Keunggulan 4-1 membuat Giga FC semakin jauh tertinggal.

Tampil impresif, Bagas Wijaya Putra kembali mencetak gol keduanya. Gol itu diciptakan melalui aksi individu berlari dari tengah lapangan melewati sejumlah pemain sebelum akhirnya melesatkan tendangan datar yang menyulitkan kiper Giga FC Riza Parhan Alfarizi.

Lima menit babak kedua, Giga FC mencoba keluar dari tekanan. Sayangnya, sejumlah percobaan serangan belum mampu menggetarkan jala Pendekar United.

