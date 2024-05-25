Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Pep Guardiola Waspadai Kejutan Manchester United di Final Piala FA 2023-2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |10:04 WIB
Pep Guardiola Waspadai Kejutan Manchester United di Final Piala FA 2023-2024
Pelatih Manchester City, Pep Guardiola (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON – Manchester City menghadai Manchester United di final Piala FA 2023-2024. Meski diunggulkan, Pep Guardiola mengatakan timnya akan tetap mewaspadai kejutan Setan Merah.

Manchester City akan berhadapan dengan Manchester United di Wembley Stadium, London, Inggris pada Sabtu (25/5/2024) pukul 21.00 WIB. Pertandingan itu akan menjadi kesempatan bagi The Citizen -julukan Manchester City- untuk menambah gelar di musim ini.

Sebelumnya, Manchester City diketahui sukses mengalahkan Arsenal dalam perburuan gelar Liga Inggris 2023-2024. Mereka juga berhasil mengalahkan Manchester United dalam dua pertemuan di Liga Inggris musim ini.

Bahkan, Manchester City unggul 31 poin dari Manchester United di klasemen akhir Liga Inggris 2023-2024. Meski demikian, Guardiola tidak ingin pasukannya merasa unggul di atas kertas. Pelatih asal Spanyol itu memperingatkan Manchester City untuk waspada dengan Setan Merah.

“Orang-orang berpikir apa yang akan terjadi karena kami unggul 31 poin dari United dan itu akan mudah, saya memahaminya. Tetapi ini adalah kompetisi yang berbeda. Ini adalah satu pertandingan dan segalanya bisa terjadi,” kata Guardiola dikutip dari laman resmi Manchester City, Sabtu (25/5/2024).

“Bisa jadi 10 lawan 11, keputusan buruk, kesalahan, dan Anda bisa kalah dalam satu pertandingan. Kami tahu kami bisa kalah dalam pertandingan. Dalam jangka waktu yang lama kami lebih baik dari United tahun ini. Sudah jelas. Itu fakta. Setiap pertandingan, kami ada di sana,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/45/3013563/gagal-juarai-piala-fa-2023-2024-pep-guardiola-pertimbangkan-pergi-dari-manchester-city-x2LnG4Inpj.jpeg
Gagal Juarai Piala FA 2023-2024, Pep Guardiola Pertimbangkan Pergi dari Manchester City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/45/3013485/erik-ten-hag-diharapkan-bertahan-jadi-pelatih-manchester-united-usai-persembahkan-gelar-juara-piala-fa-2023-2024-mZhYMHLykK.jpg
Erik Ten Hag Diharapkan Bertahan Jadi Pelatih Manchester United Usai Persembahkan Gelar Juara Piala FA 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/45/3013469/kobbie-mainoo-banjir-pujian-usai-jadi-pahlawan-manchester-united-juara-piala-fa-2023-2024-paul-scholes-dia-10-kali-lebih-hebat-dari-saya-VGmarKG7MY.jpg
Kobbie Mainoo Banjir Pujian Usai Jadi Pahlawan Manchester United Juara Piala FA 2023-2024, Paul Scholes: Dia 10 Kali Lebih Hebat dari Saya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/45/3013261/kyle-walker-sebut-kekalahan-manchester-city-dari-manchester-united-di-final-piala-fa-2023-2024-bukan-salah-pep-guardiola-xXT5h7YW1P.JPG
Kyle Walker Sebut Kekalahan Manchester City dari Manchester United di Final Piala FA 2023-2024 Bukan Salah Pep Guardiola
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/04/11/1651521/bocor-jurnalis-italia-ungkap-ac-milan-tertarik-rekrut-jay-idzes-dari-sassuolo-mjh.webp
Bocor! Jurnalis Italia Ungkap AC Milan Tertarik Rekrut Jay Idzes dari Sassuolo
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/04/siti_fadia_silva_ramadhanti.jpg
Siti Fadia Tinggalkan Pelatnas PBSI? Ini Faktanya 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement