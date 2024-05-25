Pep Guardiola Waspadai Kejutan Manchester United di Final Piala FA 2023-2024

LONDON – Manchester City menghadai Manchester United di final Piala FA 2023-2024. Meski diunggulkan, Pep Guardiola mengatakan timnya akan tetap mewaspadai kejutan Setan Merah.

Manchester City akan berhadapan dengan Manchester United di Wembley Stadium, London, Inggris pada Sabtu (25/5/2024) pukul 21.00 WIB. Pertandingan itu akan menjadi kesempatan bagi The Citizen -julukan Manchester City- untuk menambah gelar di musim ini.

Sebelumnya, Manchester City diketahui sukses mengalahkan Arsenal dalam perburuan gelar Liga Inggris 2023-2024. Mereka juga berhasil mengalahkan Manchester United dalam dua pertemuan di Liga Inggris musim ini.

Bahkan, Manchester City unggul 31 poin dari Manchester United di klasemen akhir Liga Inggris 2023-2024. Meski demikian, Guardiola tidak ingin pasukannya merasa unggul di atas kertas. Pelatih asal Spanyol itu memperingatkan Manchester City untuk waspada dengan Setan Merah.

“Orang-orang berpikir apa yang akan terjadi karena kami unggul 31 poin dari United dan itu akan mudah, saya memahaminya. Tetapi ini adalah kompetisi yang berbeda. Ini adalah satu pertandingan dan segalanya bisa terjadi,” kata Guardiola dikutip dari laman resmi Manchester City, Sabtu (25/5/2024).

“Bisa jadi 10 lawan 11, keputusan buruk, kesalahan, dan Anda bisa kalah dalam satu pertandingan. Kami tahu kami bisa kalah dalam pertandingan. Dalam jangka waktu yang lama kami lebih baik dari United tahun ini. Sudah jelas. Itu fakta. Setiap pertandingan, kami ada di sana,” sambungnya.