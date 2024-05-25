Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Erik ten Hag Buka Suara Soal Rumor Pemecatannya Jelang Derby Manchester di Final Piala FA 2023-2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |08:03 WIB
Erik ten Hag Buka Suara Soal Rumor Pemecatannya Jelang Derby Manchester di Final Piala FA 2023-2024
Pelatih Manchester United, Erik ten Hag (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON – Manchester United menghadapi Manchester City di final Piala FA 2023-2024. Jelang laga tersebut, Erik ten Hag buka suara soal rumor pemecatannya dari kursi kepelatihan Man United.

Manchester United akan bersua dengan Manchester City di Wembley Stadium, London, Inggris pada Sabtu (25/5/2024) pukul 21.00 WIB. Pertandingan yang mempertemukan rival sekota itu akan menjadi peluang terakhir bagi Setan Merah -julukan Man United- untuk memenangkan gelar musim ini.

Namun sebelum pertandingan, muncul rumor kencang soal pemecatan Erik ten Hag terlepas dari hasil yang didapat Setan Merah. Manajemen Manchester United dilaporkan telah membuat keputusan untuk mendepak pelatih asal Belanda itu.

Menanggapi hal ini, Ten Hag buka suara. Juru taktik berusia 54 tahun itu menegaskan tidak mau berbicara tentang masa depannya karena hanya fokus untuk pertandingan melawan The Citizen -julukan Man City.

“Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan,” ujar Ten Hag dilansir dari BBC Internasional, Sabtu (25/5/2024).

“Saya hanya fokus pada pekerjaan yang harus saya lakukan dan itu adalah pertama memenangkan pertandingan pada hari Sabtu dan terus melanjutkan proyek,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
