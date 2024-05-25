Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Masa Depan Erik ten Hag Belum Aman Sekalipun Manchester United Juarai Piala FA 2023-2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |06:10 WIB
Masa Depan Erik ten Hag Belum Aman Sekalipun Manchester United Juarai Piala FA 2023-2024
Erik ten Hag segera dipecat dari kursi kepelatihan Manchester United (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER - Manchester United dilaporkan tetap bakal memecat Erik ten Hag meski juara Piala FA 2023-2024. Keputusan ini menyusul buruknya performa Setan Merah -julukan Man United- musim ini.

Manchester United akan berhadapan dengan Manchester City di final Piala FA 2023-2024. Pertandingan itu akan digelar di Wembley Stadium, Inggris pada Sabtu (25/5/2024) besok.

Laga tersebut nampaknya akan menjadi kesempatan terakhir bagi Ten Hag untuk memenangkan gelar bersama Setan Merah. Pasalnya, menurut laporan The Guardian, pelatih asal Belanda itu dipastikan akan dipecat pada akhir musim.

"Manchester United telah memutuskan untuk memecat Erik ten Hag setelah final Piala FA melawan Manchester City," tulis laporan The Guardian, dikutip pada Jumat (25/5/2024).

Situasi ini mirip dengan perpisahan Manchester United dengan Louis Van Gaal pada 2016 silam. Saat itu, Van Gaal yang berhasil memenangkan Piala FA tetap didepak oleh manajemen Setan Merah.

Keputusan manajemen baru di bawah arahan Sir Jim Ratcliffe disebut sudah bulat. Laporan The Guardian menuliskan, Ten Hag sudah tidak mempunyai kesempatan untuk bertahan.

Halaman:
1 2
      
