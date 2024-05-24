Toulon Cup 2024: Kadek Arel Siap Unjuk Kualitas Bersama Timnas Indonesia U-20

JAKARTA – Pemain Timnas Indonesia U-20, Kadek Arel, menatap optimis ajang Toulon Cup 2024. Dia memastikan siap unjuk kualitas bersama Timnas Indonesia U-20 di ajang tersebut.

Sebagaimana diketahui, skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-20- akan mentas di Toulon Cup 2024. Mereka tergabung di Grup B bersama dengan Italia, Jepang, dan Panama. Ajang itu akan berlangsung di Prancis pada 3 sampai dengan 16 Juni 2024.

Kadek mengatakan sangat senang dapat memperkuat Timnas Indonesia U-20 dalam ajang itu. Dia akan berusaha membuat timnya bisa memberi perlawanan ketat untuk setiap kontestan yang akan dihadapi.

"Tentu saya senang bisa bergabung di Timnas Indonesia U-20 ini. Ini adalah ajang persiapan dan saya berharap saya pribadi bisa melakukan yang terbaik untuk timnas agar bisa berbicara banyak di Toulon Cup," kata Kadel Arel di Jakarta, Jumat (24/5/2024).