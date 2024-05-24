Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Toulon Cup 2024: Kadek Arel Siap Unjuk Kualitas Bersama Timnas Indonesia U-20

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |20:43 WIB
Toulon Cup 2024: Kadek Arel Siap Unjuk Kualitas Bersama Timnas Indonesia U-20
Kadek Arel kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Pemain Timnas Indonesia U-20, Kadek Arel, menatap optimis ajang Toulon Cup 2024. Dia memastikan siap unjuk kualitas bersama Timnas Indonesia U-20 di ajang tersebut.

Sebagaimana diketahui, skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-20- akan mentas di Toulon Cup 2024. Mereka tergabung di Grup B bersama dengan Italia, Jepang, dan Panama. Ajang itu akan berlangsung di Prancis pada 3 sampai dengan 16 Juni 2024.

Timnas Indonesia U-20

Kadek mengatakan sangat senang dapat memperkuat Timnas Indonesia U-20 dalam ajang itu. Dia akan berusaha membuat timnya bisa memberi perlawanan ketat untuk setiap kontestan yang akan dihadapi.

"Tentu saya senang bisa bergabung di Timnas Indonesia U-20 ini. Ini adalah ajang persiapan dan saya berharap saya pribadi bisa melakukan yang terbaik untuk timnas agar bisa berbicara banyak di Toulon Cup," kata Kadel Arel di Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3186957/john_herdman-hTMo_large.jpg
Profil John Herdman, Pelatih yang Disebut Telah Diwawancarai PSSI untuk Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186288/nova_arianto_langsung_bergerak_usai_ditunjuk_jadi_pelatih_timnas_indonesia_u_20-q0sS_large.jpg
Nova Arianto Langsung Bergerak, Panggil 5 Pemain Persib Bandung ke Timnas Indonesia U-20!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184996/pssi-7IRo_large.jpg
Dirtek PSSI Ungkap 4 Alasan Tunjuk Nova Arianto Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184987/nova_arianto_mengungkap_niat_mulia_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_u_20-jBqb_large.jpg
Niat Mulia Nova Arianto Bareng Timnas Indonesia U-20: Bantu Pemain Muda Tembus Skuad Garuda!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/03/11/1651143/jadwal-timnas-futsal-putri-indonesia-di-sea-games-2025-novita-targetkan-emas-tdx.webp
Jadwal Timnas Futsal Putri Indonesia di SEA Games 2025: Novita Targetkan Emas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/03/timnas_thailand_u_22_membantai_timor_leste_u_22_6.jpg
Thailand Bantai Timor Leste di Laga Perdana Grup A SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement