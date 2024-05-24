Welber Halim Jardim Ungkap Kondisinya Usai Gabung TC Timnas Indonesia U-20: Kondisi Saya Bagus

JAKARTA – Welber Halim Jardim sudah bergabung ke pemusatan latihan (TC) terakhir Timnas Indonesia U-20 di Jakarta pada Jumat (24/5/2024). Dia pun membeberkan kondisinya usai bergabung ke TC Timnas Indonesia U-23 sebelum berlanjut ke Como, Italia.

Ya, skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-20- akan bertolak ke Como pada Sabtu 25 Mei 2024. Mereka akan berada di sana sampai Jumat 31 Mei 2024.

Setelah itu, Timnas Indonesia U-20 akan bertolak ke Prancis. Mereka ambil bagian dalam Toulon Cup yang digelar pada 3-16 Juni 2024.

Welber yang baru gabung ke TC pun mengatakan sangat menikmati latihan bersama Timnas Indonesia U-20. Dia memastikan kondisinya tidak mengalami masalah apa pun untuk saat ini.

"Kondisi saya bagus, saya sudah istirahat yang cukup. Seperti yang kalian lihat, saya sudah ikut latihan," kata Welber Jardim dalam latihan di Lapangan B, Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (24/5/2024).