Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Timnas Indonesia U-20 Tak Pasang Target di Toulon Cup 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |13:11 WIB
Penyebab Timnas Indonesia U-20 Tak Pasang Target di Toulon Cup 2024
Timnas Indonesia U-20 akan berlaga di ajang Toulon Cup 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri mengklaim timnya tidak memasang target dalam Toulon Cup 2024. Seperti diketahui, Toulon Cup 2024 sendiri berlangsung di Prancis pada 3–16 Juni 2024 mendatang.

Dalam ajang itu, Skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-20 tergabung di Grup B. Timnas Indonesia U-20 akan dihadapkan lawan-lawan berat, yakni Ukraina, Italia, Jepang, dan Panama.

Indra Sjafri mengatakan memang sengaja timnya tidak ada target khusus dalam ajang tersebut. Pasalnya, dia menjadi ajang itu untuk melihat perkembangan Timnas Timnas Indonesia U-20 setelah melakukan rangkaian pemusatan latihan (TC).

"Kami semua happy, dapat uji coba sangat baik," kata Indra Sjafri di Lapangan B, Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Pelatih berusia 61 tahun itu mengatakan para pemain akan mendapatkan pengalaman berharga dalam ajang. Oleh dikarenakan, Timnas Indonesia U-20 akan berhadapan dengan tim-tin yang punya kualitas dan syarat pengalaman.

"Walaupun yang kami lawan tim U-23," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/51/3021723/hasil-timnas-indonesia-u-20-vs-timnas-korea-selatan-u-21-di-toulon-cup-2024-kalah-1-2-garuda-nusantara-finis-posisi-10-SbbR5cKfPw.jpeg
Hasil Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Korea Selatan U-21 di Toulon Cup 2024: Kalah 1-2, Garuda Nusantara Finis Posisi 10
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/51/3021702/hasil-babak-pertama-timnas-indonesia-u-20-vs-timnas-korea-selatan-u-21-di-toulon-cup-2024-skor-masih-sama-kuat-UroC2F94LX.jpeg
Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Korea Selatan U-21 di Toulon Cup 2024: Skor Masih Sama Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/51/3021673/daftar-line-up-timnas-indonesia-u-20-vs-timnas-korea-selatan-u-21-di-toulon-cup-2024-hanya-1-pemain-diaspora-wmEFSDNe7g.jpg
Daftar Line Up Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Korea Selatan U-21 di Toulon Cup 2024: Hanya 1 Pemain Diaspora!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/51/3021058/timnas-indonesia-u-20-kalah-tipis-dari-italia-u-21-indra-sjafri-soroti-kualitas-individu-pemain-kfoFZakMLO.jpg
Timnas Indonesia U-20 Kalah Tipis dari Italia U-21, Indra Sjafri Soroti Kualitas Individu Pemain
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/03/51/1651089/atlet-nonpelatnas-pbsi-lebih-moncer-begini-respons-taufik-hidayat-ptd.webp
Atlet Non-pelatnas PBSI Lebih Moncer, Taufik Hidayat: Harus Disyukuri
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/04/striker_persija_jakarta_maxwell_souza.jpg
Top Skor Super League Makin Panas! Maxwell dan Dalberto Sama-Sama Tajam
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement