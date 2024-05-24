Penyebab Timnas Indonesia U-20 Tak Pasang Target di Toulon Cup 2024

JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri mengklaim timnya tidak memasang target dalam Toulon Cup 2024. Seperti diketahui, Toulon Cup 2024 sendiri berlangsung di Prancis pada 3–16 Juni 2024 mendatang.

Dalam ajang itu, Skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-20 tergabung di Grup B. Timnas Indonesia U-20 akan dihadapkan lawan-lawan berat, yakni Ukraina, Italia, Jepang, dan Panama.

Indra Sjafri mengatakan memang sengaja timnya tidak ada target khusus dalam ajang tersebut. Pasalnya, dia menjadi ajang itu untuk melihat perkembangan Timnas Timnas Indonesia U-20 setelah melakukan rangkaian pemusatan latihan (TC).

"Kami semua happy, dapat uji coba sangat baik," kata Indra Sjafri di Lapangan B, Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Pelatih berusia 61 tahun itu mengatakan para pemain akan mendapatkan pengalaman berharga dalam ajang. Oleh dikarenakan, Timnas Indonesia U-20 akan berhadapan dengan tim-tin yang punya kualitas dan syarat pengalaman.

"Walaupun yang kami lawan tim U-23," katanya.