Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Indonesia U-20 di Toulon Cup 2024: Lawan Jepang dan Italia!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |21:38 WIB
Jadwal Timnas Indonesia U-20 di Toulon Cup 2024: Lawan Jepang dan Italia!
Timnas Indonesia U-20 akan bermain di Toulon Cup 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

BERIKUT jadwal Timnas Indonesia U-20 di Toulon Cup 2024. Turnamen tersebut akan berlangsung pada 3-16 Juni 2024 di Toulon, Prancis.

Toulon Cup atau yang bernama resmi Maurice Revello Tournament kembali digelar pada 2024. Sebanyak 10 kesebelasan akan tampil dalam ajang yang diperuntukkan bagi kelompok umur U-18 hingga U-21.

Timnas Indonesia U-20

Timnas Indonesia U-20 kembali mendapat kesempatan tampil di turnamen itu setelah terakhir kali pada 2022. Kali ini, Garuda Nusantara menggantikan Timnas Mesir U-20 yang menolak undangan.

Sesuai hasil undian, Timnas Indonesia U-20 akan masuk ke Grup B. Di sana, anak asuh Indra Sjafri akan bersua dengan Ukraina, Jepang, Italia, dan Panama!

Di laga pertama, Timnas Indonesia U-20 akan bersua dengan Timnas Ukraina U-23. Duel itu dijadwalkan berlangsung pada 4 Juni 2024 pukul 23.00 WIB.

Lalu, pada laga kedua, giliran Timnas Panama U-21 yang menjadi lawan. Pertandingan direncanakan berlangsung pada 6 Juni 2024 pukul 23.00 WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/51/3021723/hasil-timnas-indonesia-u-20-vs-timnas-korea-selatan-u-21-di-toulon-cup-2024-kalah-1-2-garuda-nusantara-finis-posisi-10-SbbR5cKfPw.jpeg
Hasil Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Korea Selatan U-21 di Toulon Cup 2024: Kalah 1-2, Garuda Nusantara Finis Posisi 10
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/51/3021702/hasil-babak-pertama-timnas-indonesia-u-20-vs-timnas-korea-selatan-u-21-di-toulon-cup-2024-skor-masih-sama-kuat-UroC2F94LX.jpeg
Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Korea Selatan U-21 di Toulon Cup 2024: Skor Masih Sama Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/51/3021673/daftar-line-up-timnas-indonesia-u-20-vs-timnas-korea-selatan-u-21-di-toulon-cup-2024-hanya-1-pemain-diaspora-wmEFSDNe7g.jpg
Daftar Line Up Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Korea Selatan U-21 di Toulon Cup 2024: Hanya 1 Pemain Diaspora!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/51/3021058/timnas-indonesia-u-20-kalah-tipis-dari-italia-u-21-indra-sjafri-soroti-kualitas-individu-pemain-kfoFZakMLO.jpg
Timnas Indonesia U-20 Kalah Tipis dari Italia U-21, Indra Sjafri Soroti Kualitas Individu Pemain
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/01/51/1650409/live-di-gtv-dukung-perjuangan-garuda-muda-pertahankan-emas-sea-games-2025-mfg.webp
Live di GTV, Dukung Perjuangan Garuda Muda Pertahankan Emas SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/05/pelatih_liverpool_arne_slot_foto_liverpool.jpg
Alasan Arne Slot Berani Coret Mohamed Salah, Bukan karena Cedera
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement