Jadwal Timnas Indonesia U-20 di Toulon Cup 2024: Lawan Jepang dan Italia!

Timnas Indonesia U-20 akan bermain di Toulon Cup 2024 (Foto: PSSI)

BERIKUT jadwal Timnas Indonesia U-20 di Toulon Cup 2024. Turnamen tersebut akan berlangsung pada 3-16 Juni 2024 di Toulon, Prancis.

Toulon Cup atau yang bernama resmi Maurice Revello Tournament kembali digelar pada 2024. Sebanyak 10 kesebelasan akan tampil dalam ajang yang diperuntukkan bagi kelompok umur U-18 hingga U-21.

Timnas Indonesia U-20 kembali mendapat kesempatan tampil di turnamen itu setelah terakhir kali pada 2022. Kali ini, Garuda Nusantara menggantikan Timnas Mesir U-20 yang menolak undangan.

Sesuai hasil undian, Timnas Indonesia U-20 akan masuk ke Grup B. Di sana, anak asuh Indra Sjafri akan bersua dengan Ukraina, Jepang, Italia, dan Panama!

Di laga pertama, Timnas Indonesia U-20 akan bersua dengan Timnas Ukraina U-23. Duel itu dijadwalkan berlangsung pada 4 Juni 2024 pukul 23.00 WIB.

Lalu, pada laga kedua, giliran Timnas Panama U-21 yang menjadi lawan. Pertandingan direncanakan berlangsung pada 6 Juni 2024 pukul 23.00 WIB.