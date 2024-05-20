Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-20 Gelar Latihan di Markas Como 1907, Mirwan Suwarso Ungkap Fasilitas yang Disiapkan

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |16:09 WIB
Timnas Indonesia U-20 Gelar Latihan di Markas Como 1907, Mirwan Suwarso Ungkap Fasilitas yang Disiapkan
Indra Sjafri kala menangani Timnas Indonesia U-20. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-20 akan menggelar latihan selama delapan hari di markas klub Italia, yakni Como 1907. Perwakilan pemilik Como 1907, Mirwan Suwarso, pun mengungkap fasilitas yang disiapkan pihaknya untuk Timnas Indonesia U-20.

Timnas Indonesia U-20 sedang mengadakan pemusatan latihan (TC) untuk menatap Piala AFF U-19 2024 dan Kualifikasi Piala Dunia U-20 2025. Namun sebelum itu, mereka akan mengikuti turnamen bernama Toulon Cup yang digelar di Prancis pada 3–16 Juni 2024.

Timnas Indonesia U-20

Dalam turnamen itu, tim besutan Indra Sjafri tersebut tergabung bersama Ukraina, Italia, Jepang, dan Panama di Grup B Toulon Cup 2024. Guna mempersiapkan hal itu, Indra Sjafri akan membawa timnya berlatih di Italia.

Di sana, Garuda Muda akan menyempatkan latihan selama delapan hari dari 23-31 Mei 2024. Mereka akan menggunakan fasilitas Como 1907 yang merupakan klub milik pengusahan kawakan Indonesia, Keluarga Hartono.

Mirwan memastikan fasilitas Como 1907 untuk Timnas Indonesia U-20 sudah siap. Pasalnya, para pemain serta staf kepelatihan klub berjuluk I Lariani itu sudah memasuki jadwal libur. Alhasil, berbagai fasilitas bisa digunakan untuk keperluan Garuda Muda.

“Itu kemaren kan pak Erick (Thohir) minta tolong sama kita apakah bisa lapangan atau fasilitas digunakan, karena tim kita sudah kosong jadwal dan sudah libur semuanya, maka fasilitas itu bisa kita berikan,” tutur Mirwan dalam wawancara eksklusif dengan sejumlah media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Senin (20/5/2024).

Halaman:
1 2
      
