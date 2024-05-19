Daftar Manajer Timnas Indonesia U-20 dan Timnas Wanita Indonesia: Ada Pemilik Persita Tangerang!

PSSI telah merilis daftar manajer untuk Timnas Indonesia U-20 dan Timnas Wanita Indonesia. Ada nama pemilik Persita Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, yang ditunjuk menjadi manajer Timnas Indonesia U-20.

Menariknya, Zaki tidak hanya menjabat sebagai manajer Timnas Indonesia U-20 saja. Eks Bupati Tangerang itu juga sekaligus mengemban jabatan untuk timnas kelompok umur U-17.

“Untuk tim U-20 dan tim U-17, PSSI memutuskan menunjuk Ahmed Zaki Iskandar,” bunyi pernyataan PSSI dalam situs resminya, Minggu (19/5/2024).

“Pria kelahiran 14 Desember 1973 ini pernah menjabat Bupati Tangerang selama dua periode, yakni 2013–2018 dan 2018–2023. Ia juga owner Persita Tangerang dan pernah menjadi pembina Persikota Tangerang,” sambungnya.

Dengan begitu, Zaki akan bekerja sama dengan Indra Sjafri dan Nova Arianto. Seperti yang diketahui, Indra Sjafri kini menjabat sebagai Timnas Indonesia U-20 dan Nova menahkodai Timnas Indonesia U-17.

Kemudian untuk manajer Timnas Wanita Indonesia, baik senior maupun junior, ini akan diemban oleh Galih Dimuntur Kartasasmita. Sementara itu, posisi asisten manajer ditempati Iwan Setiawan. Kedua sosok ini akan bekerja sama dengan pelatih Satoru Mochizuki.

“Sedangkan posisi manager timnas wanita senior dan tim wanita junior ditempati Galih Dimuntur Kartasasmita yang kini juga menduduki posisi Direktur Utama Asiana Soccer School,” terang PSSI.

“Untuk posisi asisten manajer timnas wanita dan junior diduduki Iwan Setiawan yang juga Direktur Operasional Asiana Soccer School,” tambahnya.