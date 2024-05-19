Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Blak-blakan, Shin Tae-yong Ungkap Hal yang Paling Dibanggakannya dari Para Pemain Timnas Indonesia

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |22:45 WIB
Blak-blakan, Shin Tae-yong Ungkap Hal yang Paling Dibanggakannya dari Para Pemain Timnas Indonesia
Shin Tae-yong ungkap hal paling membuatnya bangga dengan para pemain Timnas Indonesia. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, blak-blakan mengungkapkan hal yang paling dibanggakannya dari para pemain Timnas Indonesia. Hal ini bahkan diakuinya membuatnya tersentuh.

Shin Tae-yong mengatakan hal yang dibanggakan dari para pemain Timnas Indonesia adalah keinginan menuruti segala arahannya dengan segala tantangan yang ada termasuk teknik latihan yang berbeda. Hal itu pun sangat diapresiasinya.

Shin Tae-yong

(Shin Tae-yong ungkap hal paling membanggakan dari pemain Timnas Indonesia. Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)

Setelah 4,5 tahun melatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong akhir-akhir ini tengah menikmati hasil kerja kerasnya dengan para pemainnya. Pertama, dia membawa Skuad Garuda melenggang ke babak 16 besar Piala Asia 2023 untuk kali pertama dalam sejarah.

Kemudian, pelatih asal Korea Selatan itu mengantarkan Timnas Indonesia U-23, yang merupakan debutan, menjadi semifinalis DAN finis di peringkat empat Piala Asia U-23 2024. Hal itu pun baru pertama kali terjadi dalam sejarah sepakbola Tanah Air.

Bahkan, Marselino Ferdinan dan kolega nyaris lolos ke Olimpiade Paris 2024. Tetapi sayang, mereka kalah 0-1 dari Guinea U-23 di babak playoff.

Namun ternyata, bukanlah soal prestasi yang menjadi hal yang paling dibanggakan oleh Shin Tae-yong dari para pemain Tim Merah-Putih. Akan tetapi, kegigihan mereka untuk mengikuti dan menerima semua arahannya dengan tantangan dan banyak perbedaan latihan yang ada.

Hal itu diungkapkan Shin Tae-yong kepada salah seorang fans yang bertanya padanya dalam acara Meet & Greet di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (19/5/2024) siang WIB. Bahkan, pelatih asal Korea Selatan itu mengaku sampai tersentuh dengan hal yang dilakukan oleh para anak asuhnya itu.

“Pertama-tama terima kasih kepada pemain timnas, saya sangat mengapresiasi para pemain karena mereka selalu mengikuti arahan dari saya. Walaupun porsi latihan banyak, taktik, tetapi mereka tanpa ada keluhan tetap mengikutinya,” kata Shin Tae-yong.

Halaman:
1 2
      
