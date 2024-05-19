2 Negara yang Diuntungkan jika Israel Dicoret dari Olimpiade Paris 2024 oleh FIFA, Nomor 1 Skuad Besutan Shin Tae-yong!

SEBANYAK 2 negara yang diuntungkan jika Israel dicoret dari Olimpiade Paris 2024 oleh FIFA akan diulas Okezone. Timnas Israel U-23 belum tentu Tampil di Olimpiade Paris 2024 yang dilangsungkan di Paris, Prancis pada 24 Juli hingga 10 Agustus 2024.

Penyebabnya karena FIFA berpotensi mencoret Federasi Sepakbola Israel (IFA) dari keanggotaan mereka pada 20 Juli 2024. Sekadar diketahui, Federasi Sepakbola Palestina (PFA) meminta FIFA mencoret Israel dari keanggotaan Federasi Sepakbola Dunia dalam kongres tahunan FIFA yang dilakukan medio pekan ini di Bangkok, Thailand.

Desakan itu muncul efek agresi militer yang dilakukan Israel kepada Palestina. Kabanya pada 20 Juli 2024, FIFA akan membuat rapat darurat. Dalam rapat darurat itu akan diputuskan apakah Israel bakal didepak dari anggota FIFA atau tidak.

Jika pada akhirnya Israel didepak dari FIFA, otomatis Timnas Israel U-23 batal Tampil di Olimpiade Paris 2024. Setidaknya ada dua negara yang mana salah satunya akan mengisi slot Israel U-23 di Olimpiade Paris 2024. Siapa saja?

Berikut 2 negara yang diuntungkan jika Israel dicoret dari Olimpiade Paris 2024 oleh FIFA:

2. Timnas Georgia U-23





Georgia U-23 merupakan negara yang disingkirkan Israel di Perempatfinal Piala Eropa U-21 2023. Sekadar diketahui, Eropa diwakili peringkat dua (Spanyol) serta semifnalis Piala Eropa U-21 2023, yakni Israel dan Ukraina di Olimpiade Paris 2024.

Sementara itu, Inggris U-23 selaku juara Piala Eropa U-21 2023 tidak akan ambil bagian di Olimpiade Paris 2024 karena mereka tidak pernah tampil di cabang olahraga sepakbola putra multievent empat tahunan tersebut. Jika pun tampil, mereka membawa bendera Britania Raya, yang mana gabungan dari atlet-atlet Inggris, Skotlandia dan Irlandia Utara.

BACA JUGA: Israel Bisa Dicoret dari Keanggotaan FIFA Sebelum 20 Juli 2024

Karena itu, jika nantinya Komite Olimpiade Internasional (IOC) dan FIFA sepakat menunjuk pengganti Israel dari Federasi Sepakbola Eropa (UEFA), Georgia yang bakal dipilih.