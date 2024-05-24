Jelang Tampil di Toulon Cup 2024, Timnas Indonesia U-20 Berangkat ke Italia Malam Ini

JAKARTA - Timnas Indonesia U-20 melakukan pemusatan latihan (TC) tahap akhir di Lapangan B, Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (24/5/2024). Ini sekaligus menjadi latihan terakhir Garuda Asia di Jakarta sebelum bertolak ke Italia, Sabtu (25/5/2024).

Pelatih Timnas Indonesia U-20 Indra Sjafri mengatakan setelah latihan ini timnya akan bersiap menuju Italia untuk TC lanjutan. Rencananya akan ada tiga kloter Timnas Indonesia U-20 yang akan bertolak ke sana.

"Kami latihan terakhir hari ini. Nanti malam jam 00.05 WIB gelombang pertama berangkat ke Como, dan gelombang kedua besok sore jam 17.40 WIB, gelombang ketiga 17.45 WIB, ada tiga penerbangan," kata Indra Sjafri di Lapangan B, SUGBK, Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Pelatih berusia 61 tahun itu mengatakan saat ini proses administrasi timnya sedang diurus untuk TC di sana. Dia harap pun tidak ada kendala apapun terkait proses itu agar tidak mengganggu jadwal Timnas Indonesia U-20.

"Mudahan-mudahan hari ini visa bisa selesai, dan kami berangkat sesuai rencana," ujarnya.

Skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia- memang akan menjalani TC lanjutan sampai 31 Mei di Como, Italia. Hal itu agar mereka makin siap tampil dalam Toulon Cup yang digelar di Prancis pada 3 sampai 16 Juni 2024 mendatang.