Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Tampil di Toulon Cup 2024, Timnas Indonesia U-20 Berangkat ke Italia Malam Ini

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |09:33 WIB
Jelang Tampil di Toulon Cup 2024, Timnas Indonesia U-20 Berangkat ke Italia Malam Ini
Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri (Foto: Andri Bagus)
A
A
A

JAKARTA - Timnas Indonesia U-20 melakukan pemusatan latihan (TC) tahap akhir di Lapangan B, Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (24/5/2024). Ini sekaligus menjadi latihan terakhir Garuda Asia di Jakarta sebelum bertolak ke Italia, Sabtu (25/5/2024).

Pelatih Timnas Indonesia U-20 Indra Sjafri mengatakan setelah latihan ini timnya akan bersiap menuju Italia untuk TC lanjutan. Rencananya akan ada tiga kloter Timnas Indonesia U-20 yang akan bertolak ke sana.

"Kami latihan terakhir hari ini. Nanti malam jam 00.05 WIB gelombang pertama berangkat ke Como, dan gelombang kedua besok sore jam 17.40 WIB, gelombang ketiga 17.45 WIB, ada tiga penerbangan," kata Indra Sjafri di Lapangan B, SUGBK, Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Pelatih berusia 61 tahun itu mengatakan saat ini proses administrasi timnya sedang diurus untuk TC di sana. Dia harap pun tidak ada kendala apapun terkait proses itu agar tidak mengganggu jadwal Timnas Indonesia U-20.

"Mudahan-mudahan hari ini visa bisa selesai, dan kami berangkat sesuai rencana," ujarnya.

Skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia- memang akan menjalani TC lanjutan sampai 31 Mei di Como, Italia. Hal itu agar mereka makin siap tampil dalam Toulon Cup yang digelar di Prancis pada 3 sampai 16 Juni 2024 mendatang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3186957/john_herdman-hTMo_large.jpg
Profil John Herdman, Pelatih yang Disebut Telah Diwawancarai PSSI untuk Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186288/nova_arianto_langsung_bergerak_usai_ditunjuk_jadi_pelatih_timnas_indonesia_u_20-q0sS_large.jpg
Nova Arianto Langsung Bergerak, Panggil 5 Pemain Persib Bandung ke Timnas Indonesia U-20!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184996/pssi-7IRo_large.jpg
Dirtek PSSI Ungkap 4 Alasan Tunjuk Nova Arianto Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184987/nova_arianto_mengungkap_niat_mulia_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_u_20-jBqb_large.jpg
Niat Mulia Nova Arianto Bareng Timnas Indonesia U-20: Bantu Pemain Muda Tembus Skuad Garuda!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/02/11/1650971/daftar-skuad-timnas-sepak-bola-putri-indonesia-untuk-sea-games-2025-lbx.webp
Daftar Skuad Timnas Sepak Bola Putri Indonesia untuk SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/01/timnas_indonesia_u_22_2.jpg
Taktik Timnas Indonesia U-22 Makin Sempurna usai Kamboja Mundur, Aroma Emas Tercium!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement