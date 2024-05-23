Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Atalanta vs Bayer Leverkusen di Final Liga Europa 2023-2024: Ademola Lookman Menggila, La Dea Unggul 2-0!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |02:48 WIB
Hasil Babak Pertama Atalanta vs Bayer Leverkusen di Final Liga Europa 2023-2024: Ademola Lookman Menggila, <i>La Dea</i> Unggul 2-0!
Atalanta unggul 2-0 atas Bayer Leverkusen di babak pertama final Liga Europa 2023-2024 berkat Ademola Lookman (Foto: Reuters/Hannah McKay)
DUBLIN – Hasil babak pertama Atalanta vs Bayer Leverkusen di Final Liga Europa 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Aviva, Dublin, Republik Irlandia, Kamis (23/5/2024) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 2-0 untuk La Dea.

Kedua gol Atalanta disarangkan Ademola Lookman (12’, 26’). Sementara itu, Leverkusen terlihat kurang nyaman bermain di bawah tekanan wakil Italia tersebut.

Ademola Lookman membuka keunggulan Atalanta 1-0 atas Bayer Leverkusen (Foto: Reuters/Andrew Boyers)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit tersaji di 10 menit awal pertandingan. Kedua kesebelasan sama-sama mengandalkan penguasaan bola untuk membongkar pertahanan lawan. Duel cukup sengit terjadi di lapangan tengah.

Peluang pertama langsung berbuah gol di menit ke-12! Berawal dari tendangan penjuru, bola liar bergulir di pertahanan Leverkusen. Umpan Davide Zappacosta disambar dengan manis oleh Lookman. Atalanta unggul 1-0.

Kans didapat Leverkusen di menit ke-19 lewat kaki Josip Stanisic tetapi bola mengarah tepat ke pelukan Juan Musson. Sementara, peluang Gianluca Scamacca di menit ke-20 malah melambung dari target yakni gawang Matej Kovar.

Lookman menggila! Pemain asal Nigeria itu sukses mengubah skor menjadi 2-0 di menit ke-26. Berawal dari kesalahan Leverkusen di lini tengah, bola bergulir ke kaki pemain bernomor 11 itu. Ia menusuk ke depan kotak penalti dan melepaskan tembakan akurat yang tak bisa dihalau Kovar.

Scamacca mengintip peluang di menit ke-31 lewat tembakan mendatar dari jarak jauh tetapi bola dengan mudah diamankan kiper. Kans terbaik dimiliki Leverkusen empat menit kemudian. Sayangnya, tembakan Alex Grimaldo dari jarak dekat bisa ditangkap Musso.

Memasuki lima menit terakhir babak pertama, Leverkusen mulai nyaman mengembangkan permainan. Namun, Atalanta mengancam lagi lewat kaki Charles De Ketelaere di menit ke-43. Kali ini, Kovar bisa menangkap bola. Skor 2-0 bertahan hingga rehat.

