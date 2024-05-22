Atalanta vs Bayer Leverkusen di Final Liga Europa 2023-2024: Xabi Alonso Bicara soal Perang Mental

BAYER Leverkusen menghadapi Atalanta di final Liga Eropa 2023-2024. Pelatih Bayer Leverkusen, Xabi Alonso menegaskan mentalitas adalah hal yang penting untuk memenangkan pertandingan itu.

Bayer Leverkusen akan bentrok dengan Atalanta di Aviva Stadium, Dublin, Irlandia pada Kamis (23/5/2024) pukul 02.00 WIB. Ini akan menjadi pertandingan krusial bagi Werkself -julukan Bayer Leverkusen- untuk meneruskan catatan apik musim ini.

Diketahui, tim besutan Xabi Alonso itu belum terkalahkan di semua kompetisi musim ini. Apalagi, ini merupakan kesempatan emas bagi Bayer Leverkusen untuk menambah trofi Liga Eropa yang pernah mereka menangkan pada tahun 1988 (saat kompetisi masih bernama UEFA Cup).

Namun demikian, Alonso menyadari pertandingan mendatang melawan Atalanta tidak akan mudah. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan, kekuatan mental akan menjadi penentu kemenangan dalam laga tersebut.

“Kami tahu bahwa selama lima tahun terakhir Atalanta memiliki identitas yang sangat jelas di bawah asuhan Gian Piero Gasperini. Kami sangat akrab dengan tim ini tetapi ini adalah tim yang terus maju dan berkembang. Kami telah bermain melawan tim serupa di Jerman tetapi yang terpenting besok adalah mentalitas,” tutur Alonso dilansir dari laman resmi UEFA, Rabu (22/5/2024).

“Kami mempunyai rencana besar tetapi para pemain masih memiliki atmosfer luar biasa dari perayaan gelar pada hari Sabtu dan kami ingin memanfaatkannya,” sambungnya.