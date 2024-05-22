Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Atalanta vs Bayer Leverkusen di Final Liga Europa 2023-2024: Xabi Alonso Bicara soal Perang Mental

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |10:06 WIB
Atalanta vs Bayer Leverkusen di Final Liga Europa 2023-2024: Xabi Alonso Bicara soal Perang Mental
Pelatih Bayer Leverkusen, Xabi Alonso (Foto: Reuters)
A
A
A

BAYER Leverkusen menghadapi Atalanta di final Liga Eropa 2023-2024. Pelatih Bayer Leverkusen, Xabi Alonso menegaskan mentalitas adalah hal yang penting untuk memenangkan pertandingan itu.

Bayer Leverkusen akan bentrok dengan Atalanta di Aviva Stadium, Dublin, Irlandia pada Kamis (23/5/2024) pukul 02.00 WIB. Ini akan menjadi pertandingan krusial bagi Werkself -julukan Bayer Leverkusen- untuk meneruskan catatan apik musim ini.

Diketahui, tim besutan Xabi Alonso itu belum terkalahkan di semua kompetisi musim ini. Apalagi, ini merupakan kesempatan emas bagi Bayer Leverkusen untuk menambah trofi Liga Eropa yang pernah mereka menangkan pada tahun 1988 (saat kompetisi masih bernama UEFA Cup).

Namun demikian, Alonso menyadari pertandingan mendatang melawan Atalanta tidak akan mudah. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan, kekuatan mental akan menjadi penentu kemenangan dalam laga tersebut.

“Kami tahu bahwa selama lima tahun terakhir Atalanta memiliki identitas yang sangat jelas di bawah asuhan Gian Piero Gasperini. Kami sangat akrab dengan tim ini tetapi ini adalah tim yang terus maju dan berkembang. Kami telah bermain melawan tim serupa di Jerman tetapi yang terpenting besok adalah mentalitas,” tutur Alonso dilansir dari laman resmi UEFA, Rabu (22/5/2024).

“Kami mempunyai rencana besar tetapi para pemain masih memiliki atmosfer luar biasa dari perayaan gelar pada hari Sabtu dan kami ingin memanfaatkannya,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/51/3012281/ademola-lookman-senang-bukan-main-usai-bawa-atalanta-juara-liga-europa-2023-2024-0U8Hyp67Fo.JPG
Ademola Lookman Senang Bukan Main Usai Bawa Atalanta Juara Liga Europa 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/51/3012259/penantian-25-tahun-atalanta-siap-berpesta-usai-juarai-liga-europa-2023-2024-CDJTpNZGj2.jpeg
Penantian 25 Tahun, Atalanta Siap Berpesta Usai Juarai Liga Europa 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/51/3012110/bayer-leverkusen-gagal-juara-liga-europa-2023-2024-xabi-alonso-akui-atalanta-main-lebih-baik-q30niTX4bH.JPG
Bayer Leverkusen Gagal Juara Liga Europa 2023-2024, Xabi Alonso Akui Atalanta Main Lebih Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/51/3012099/final-liga-europa-2023-2024-gian-piero-gasperini-ungkap-kunci-atalanta-hentikan-rentetan-tak-terkalahkan-bayer-leverkusen-HhWRHuxqW5.JPG
Final Liga Europa 2023-2024: Gian Piero Gasperini Ungkap Kunci Atalanta Hentikan Rentetan Tak Terkalahkan Bayer Leverkusen
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/30/51/1650179/jawa-barat-juara-umum-kejurnas-pb-pobsi-hary-tanoesoedibjo-selamat-para-pemenang-pqy.webp
Jawa Barat Juara Umum Kejurnas PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo: Selamat Para Pemenang!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/02/01/neymar_jr.jpg
Mengejutkan! Mantan Rekan Ungkap Kebiasaan Tak Lazim Neymar di Kamar Mandi, Ternyata Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement