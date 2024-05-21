Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Pedri Gonzalez Akui Ingin Ukir Hattrick saat Barcelona Bantai Rayo Vallecano 3-0

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |03:10 WIB
Pedri Gonzalez Akui Ingin Ukir <i>Hattrick</i> saat Barcelona Bantai Rayo Vallecano 3-0
Pedri Gonzalez mengaku ingin mencetak hattrick saat Barcelona hajar Rayo Vallecano 3-0 (Foto: Reuters/Albert Gea)
A
A
A

BARCELONA – Gelandang Barcelona, Pedri Gonzalez, mengaku ingin mencetak hattrick dalam kemenangan atas Rayo Vallecano. Meski gagal melakukannya, ia sangat senang tuan rumah bisa mendapatkan posisi kedua.

Barcelona berhasil meraih kemenangan 3-0 atas Vallecano di pertandingan ke-37 Liga Spanyol 2023-2024. Laga tersebut berlangsung di Stadion Olimpiade Lluís Companys, Senin 20 Mei 2024 dini hari WIB.

Pedri Gonzalez mengemas dua gol di laga Barcelona vs Rayo Vallecano (Foto: Reuters/Albert Gea)

Robert Lewandowski membuka keunggulan Barcelona pada menit ketiga. Kemudian, Pedri menutup kemenangan El Barca pada menit 72 dan 75.

Selepas pertandingan, Pedri mengaku tampil sangat buruk saat datang dari bangku cadangan. Namun, dua golnya bisa membuat lebih percaya diri dan harus berbenah dengan kekurangan yang ada.

"Ketika saya masuk, saya memulai pertandingan dengan sangat buruk. Saya kehilangan beberapa bola yang seharusnya tidak perlu hilang,” papar Pedri, mengutip dari Mundo Deportivo, Selasa (21/5/2024).

“Namun tentu saja dua gol tersebut membuat Anda senang dan kemudian Anda menyelesaikan pertandingan dengan lebih percaya diri. Kami juga harus memperbaiki kesalahan-kesalahan kami,"imbuh pemain asal Spanyol itu.

Halaman:
1 2
      
