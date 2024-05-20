Hasil Barcelona vs Rayo Vallecano di Liga Spanyol 2023-2024: Pedri Cetak Brace, Blaugrana Menang 3-0

BARCELONA meraih hasil positif di pekan ke-37 Liga Spanyol 2023-2024. Pasukan Xavi Hernandez menang meyakinkan 3-0 saat menjamu Rayo Vallecano, Senin (20/5/204) dini hari WIB.

Pedri mencetak brace alias dua gol pada laga kali ini. Sementara itu, satu gol Barcelona lainnya dilesakkan oleh Robert Lewandowski di babak pertama.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Barcelona langsung bermain menyerang ke lini pertahanan Rayo Vallecano begitu laga dimulai. Hasilnya pada menit ketiga mereka bisa langsung mencetak gol pada menit ketiga

Lamine Yamal menyerang dari kanan dan kemudian memberikan in-swinging cross ke tengah kotak penalti. Bola disambut dengan kontrol dada Robert Lewandowski sebelum akhirnya dieksekusi dengan tendangan kaki kanannya.

Serangan demi serangan terus dilancarkan para pemain tuan rumah. Namun, tidak ada gol tercipta membuat skor 1-0 bertahan sampai babak pertama selesai.