Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Hasil Barcelona vs Rayo Vallecano di Liga Spanyol 2023-2024: Pedri Cetak Brace, Blaugrana Menang 3-0

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |02:51 WIB
Hasil Barcelona vs Rayo Vallecano di Liga Spanyol 2023-2024: Pedri Cetak Brace, Blaugrana Menang 3-0
Barcelona vs Rayo Vallecano di Liga Spanyol 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

BARCELONA meraih hasil positif di pekan ke-37 Liga Spanyol 2023-2024. Pasukan Xavi Hernandez menang meyakinkan 3-0 saat menjamu Rayo Vallecano, Senin (20/5/204) dini hari WIB.

Pedri mencetak brace alias dua gol pada laga kali ini. Sementara itu, satu gol Barcelona lainnya dilesakkan oleh Robert Lewandowski di babak pertama.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Barcelona langsung bermain menyerang ke lini pertahanan Rayo Vallecano begitu laga dimulai. Hasilnya pada menit ketiga mereka bisa langsung mencetak gol pada menit ketiga

Lamine Yamal menyerang dari kanan dan kemudian memberikan in-swinging cross ke tengah kotak penalti. Bola disambut dengan kontrol dada Robert Lewandowski sebelum akhirnya dieksekusi dengan tendangan kaki kanannya.

Serangan demi serangan terus dilancarkan para pemain tuan rumah. Namun, tidak ada gol tercipta membuat skor 1-0 bertahan sampai babak pertama selesai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014151/5-pemain-top-dunia-yang-diincar-real-madrid-untuk-gantikan-toni-kroos-nomor-1-joshua-kimmich-k9QyORqECz.jpeg
5 Pemain Top Dunia yang Diincar Real Madrid untuk Gantikan Toni Kroos, Nomor 1 Joshua Kimmich
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014116/ulangi-rekor-27-tahun-lalu-magis-santiago-bernabeu-bikin-real-madrid-tak-terkalahkan-di-kandang-sepanjang-musim-Rv9NUrkf04.JPG
Ulangi Rekor 27 Tahun Lalu, Magis Santiago Bernabeu Bikin Real Madrid Tak Terkalahkan di Kandang Sepanjang Musim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013717/terharu-diterima-dengan-baik-di-getafe-mason-greenwood-kirim-pesan-perpisahan-menyentuh-yhOHoXcQOe.jpg
Terharu Diterima dengan Baik di Getafe, Mason Greenwood Kirim Pesan Perpisahan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013723/peringati-pelatih-baru-barcelona-xavi-hernandez-ini-klub-sulit-dengan-situasi-keuangan-yang-buruk-MEtzYVM8Xi.jpg
Peringati Pelatih Baru Barcelona, Xavi Hernandez: Ini Klub Sulit dengan Situasi Keuangan yang Buruk
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/11/1649173/indra-sjafri-skuad-timnas-indonesia-u22-sudah-matang-untuk-sea-games-2025-dbe.webp
Indra Sjafri: Skuad Timnas Indonesia U-22 Sudah Matang untuk SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/14/pelatih_timnas_indonesia_u_22_indra_sjafri.jpg
Alasan Indra Sjafri Coret 8 Pemain Timnas Indonesia U-22 jelang SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement