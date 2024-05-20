Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Como 1907 Sebut Alasan Sulit Rekrut Pemain Indonesia Usai Promosi ke Serie A 2024-2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |17:05 WIB
Como 1907 Sebut Alasan Sulit Rekrut Pemain Indonesia Usai Promosi ke Serie A 2024-2025
Como 1907 resmi promosi ke Serie A. (Foto: Como 1907)
A
A
A

COMO 1907 sebut alasan sulit rekrut pemain Indonesia usai promosi ke Serie A 2024-2025. Perwakilan pemilik Como, Mirwan Suwarso, mengungkapkan ada aturan khusus yang membuat pemain non-Eropa tidak bisa sembarangan bermain di Liga Italia.

Como 1907 diketahui merupakan klub sepakbola Italia yang dimiliki pengusaha kawakan Indonesia, yakni keluarga Hartono. Adapula staf kepelatihan Como yang merupakan orang Indonesia, salah satunya Kurniawan Dwi Yulianto.

Thom Haye

Sebab itu, para penggemar sepakbola Indonesia pun berharap ada pemain Tanah Air yang direkrut Como. Baru-baru ini, netizen Indonesia bahkan sempat meminta Como untuk merekrut Thom Haye.

Namun, pihak Como sempat menyatakan penolakan untuk merekrut gelandang Timnas Indonesia itu. Selain soal kualitas, Como juga harus patuh dengan aturan khusus yang membatasi pemain non-Eropa bermain di Liga Italia.

Menurut regulasi, pemain non-Eropa yang diperbolehkan bermain di Liga Italia hanya dua orang. Itupun, salah satu pemain harus menggantikan pemain non-Eropa lainnya jika ingin didaftarkan ke klub.

Meski begitu, saat ini operator kompetisi sedang mewacanakan untuk membuat aturan itu lebih fleksibel. Kabarnya, pemain non-Eropa yang ingin bergabung ke klub Liga Italia tidak lagi harus menggantikan pemain lainnya.

Soal ini, Mirwan mengatakan sebagian netizen Indonesia sudah paham dengan regulasi tersebut. Ditambah lagi, Mirwan mengatakan standar kualitas yang tinggi sedang diterapkan oleh I Lariani -julukan Como- mengingat mereka akan bermain di kasta teratas musim depan.

“Kayaknya mereka (netizen) sudah pada mengerti sendiri itu, sudah saling berdebat sendiri. Yang menyerang malah mereka diserang oleh mereka yang mengerti,” ujar Mirwan dalam wawancara eksklusif dengan sejumlah media, termasuk MNC Portal Indonesia, Senin (20/5/2024).

