Liga Spanyol 2023-2024: Farmin Lopez Optimis Barcelona Bakal Finis di Atas Girona

ALMERIA – Pemain Barcelona, Fermin Lopez optimis timnya akan mengakhiri Liga Spanyol 2023-2024 di atas Girona. Keyakinan itu semakin bertambah usai Barcelona menang atas Almeria di pekan ke-36 Liga Spanyol 2023-2024, pada Jumat 17 Mei 2024 dini hari WIB.

Bertanding di Stadion de los Juegos Mediterráneos, Barcelona tepatnya berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Almeria. Gol kemenangan El Barca dicetak oleh Fermin Lopez pada menit 14 dan 67.

Kemenangan atas Almeria membuat Barcelona berada di posisi kedua klasemen sementara dengan 79 poin. Sementara Girona tertahan di peringkat ketiga dengan 75 poin setelah menelan kekalahan 0-1 dari Villarreal.

Melihat kondisi itu, Fermin Lopez mengaku senang bisa membawa Barcelona mendapatkan poin penuh di kandang Almeria. Sebab, ia mengatakan Blaugrana sedang berjuang untuk mengakhiri musim di posisi kedua.

"Ya, saya senang karena kami perlu meraih tiga poin ini. Kami akan berjuang untuk memperebutkan posisi kedua hingga akhir," kata Farmin Lopez dikutip dari Mundo Deportivo, Jumat (17/5/2024).

Usai gagal menjadi juara Liga Spanyol, Fermin Lopez mengatakan Barcelona menargetkan posisi kedua. Ia pun mengaku yakin timnya bisa mencapai target tersebut.