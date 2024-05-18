Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Liga Spanyol 2023-2024: Farmin Lopez Optimis Barcelona Bakal Finis di Atas Girona

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |02:00 WIB
Liga Spanyol 2023-2024: Farmin Lopez Optimis Barcelona Bakal Finis di Atas Girona
Pemain Barcelona, Fermin Lopez. (Foto: Reuters)
A
A
A

ALMERIA – Pemain Barcelona, Fermin Lopez optimis timnya akan mengakhiri Liga Spanyol 2023-2024 di atas Girona. Keyakinan itu semakin bertambah usai Barcelona menang atas Almeria di pekan ke-36 Liga Spanyol 2023-2024, pada Jumat 17 Mei 2024 dini hari WIB.

Bertanding di Stadion de los Juegos Mediterráneos, Barcelona tepatnya berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Almeria. Gol kemenangan El Barca dicetak oleh Fermin Lopez pada menit 14 dan 67.

Kemenangan atas Almeria membuat Barcelona berada di posisi kedua klasemen sementara dengan 79 poin. Sementara Girona tertahan di peringkat ketiga dengan 75 poin setelah menelan kekalahan 0-1 dari Villarreal.

Melihat kondisi itu, Fermin Lopez mengaku senang bisa membawa Barcelona mendapatkan poin penuh di kandang Almeria. Sebab, ia mengatakan Blaugrana sedang berjuang untuk mengakhiri musim di posisi kedua.

Fermin Lopez di laga Almeria vs Barcelona

"Ya, saya senang karena kami perlu meraih tiga poin ini. Kami akan berjuang untuk memperebutkan posisi kedua hingga akhir," kata Farmin Lopez dikutip dari Mundo Deportivo, Jumat (17/5/2024).

Usai gagal menjadi juara Liga Spanyol, Fermin Lopez mengatakan Barcelona menargetkan posisi kedua. Ia pun mengaku yakin timnya bisa mencapai target tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014151/5-pemain-top-dunia-yang-diincar-real-madrid-untuk-gantikan-toni-kroos-nomor-1-joshua-kimmich-k9QyORqECz.jpeg
5 Pemain Top Dunia yang Diincar Real Madrid untuk Gantikan Toni Kroos, Nomor 1 Joshua Kimmich
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014116/ulangi-rekor-27-tahun-lalu-magis-santiago-bernabeu-bikin-real-madrid-tak-terkalahkan-di-kandang-sepanjang-musim-Rv9NUrkf04.JPG
Ulangi Rekor 27 Tahun Lalu, Magis Santiago Bernabeu Bikin Real Madrid Tak Terkalahkan di Kandang Sepanjang Musim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013717/terharu-diterima-dengan-baik-di-getafe-mason-greenwood-kirim-pesan-perpisahan-menyentuh-yhOHoXcQOe.jpg
Terharu Diterima dengan Baik di Getafe, Mason Greenwood Kirim Pesan Perpisahan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013723/peringati-pelatih-baru-barcelona-xavi-hernandez-ini-klub-sulit-dengan-situasi-keuangan-yang-buruk-MEtzYVM8Xi.jpg
Peringati Pelatih Baru Barcelona, Xavi Hernandez: Ini Klub Sulit dengan Situasi Keuangan yang Buruk
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/26/51/1648625/mnc-sports-competition-2025-mnc-televisi-network-dan-mnc-university-juara-cabor-biliar-xuk.webp
MNC Sports Competition 2025: MNC Televisi Network dan MNC University Juara Cabor Biliar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/24/turnamen_biliar_mnc_2.jpeg
MNC Televisi Network dan MNC University Juara MNC Sports Competition 2025 Cabor Biliar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement