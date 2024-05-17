Menggila di Laga Almeria vs Barcelona, Fermin Lopez Dapat Pujian dari Xavi Hernandez

ALMERIA - Pemain Barcelona, Fermin Lopez mendapatkan pujian setinggi langit dari sang pelatih, Xavi Hernandez. Sebab Lopez memang tampil luar biasa dalam kemenangan 2-0 yang diraih Blaugrana –julukan Barcelona– di laga tersebut.

Bertanding di Stadion de los Juegos Mediterráneos, Jumat (17/5/2024) dini hari WIB, Barcelona berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Almeria dalam laga ke-36 Liga Spanyol 2023-2024. Fermin Lopez memborong dua gol kemenangan El Barca pada menit 14 dan 67.

Kemenangan atas Almeria membuat Barcelona menempati posisi runner-up di klasemen sementara dengan 79 poin. Klub asal Catalunya itu pun terpaut 14 poin dari juara Liga Spanyol musim ini, Real Madrid.

Sementara Xavi Hernandez memuji keberhasilan Barcelona untuk mendatangkan Fermin Lopez. Ia menjelaskan timnya sudah menyukai bakat pemain bertinggi 174 cm itu sejak dua setengah musim lalu.

"Transfer Fermín Lopez Marin sangat bagus. Saya sudah menyukainya dua setengah musim yang lalu," kata Xavi Hernandez dikutip dari Mundo Deportivo, Jumat (17/4/2024).

Meski baru berusia 21 tahun, tetapi ia menilai Fermin Lopez seperti sudah terbiasa bermain di tim utama. Selain, Xavi Hernandez mengatakan Fermin Lopez adalah pemain serba bisa dan akan menjadi masa depan Barcelona.