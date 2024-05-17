Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Ikut Soroti Meroketnya Harga Tiket Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina Jelang Kualfiikasi Piala Dunia 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |15:01 WIB
Media Vietnam Ikut Soroti Meroketnya Harga Tiket Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina Jelang Kualfiikasi Piala Dunia 2026
Harga Tiket Timnas Indonesia vs Timnas Irak dan Filipina disorot media Vietnam (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

MEDIA Vietnam ikut soroti meroketnya harga tiket Timnas Indonesia vs Timnas Irak dan Timnas Filipina jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka menyebut harganya tidak akan terjangkau!

Timnas Indonesia akan melakoni dua laga terakhir di Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada putaran kedua. Skuad Garuda bakal menjamu Timnas Irak (6 Juni) dan Timnas Filipina (11 Juni 2024) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta.

Tiket Timnas Indonesia

Antusiasme suporter begitu tinggi untuk berburu tiket. Alhasil, mereka berbondong-bondong menyerbu situs-situs resmi penjualan seperti kitagaruda.id dan id.bookmyshow.com.

Akan tetapi, suporter harus kecewa mendapati mahalnya harga tiket. PSSI ternyata membanderol selembar tiket untuk semua kategori lebih mahal hingga 100% dibanding laga kontra Timnas Vietnam pada 21 Maret 2024!

Hal itu kemudian menjadi sorotan dari media Vietnam, Soha.vn. Mereka menyebut suporter Timnas Indonesia harus merogoh kocek lebih dalam untuk menyaksikan pertandingan.

Celakanya, nominal yang dibanderol PSSI kelewat mahal. Media tersebut yakin harga selembar tiket tidak terjangkau bagi kebanyakan suporter yang biasa menyaksikan pertandingan secara langsung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/26/11/1648295/liverpool-disebut-bersedia-lepas-van-bronckhorst-ke-timnas-indonesia-zwa.webp
Liverpool Disebut Bersedia Lepas Van Bronckhorst ke Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/26/link_live_streaming_persib_bandung_vs_lion_city_sa.jpg
Link Live Streaming Persib Bandung vs Lion City Sailors di AFC Champions League 2
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement