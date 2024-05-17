Media Vietnam Ikut Soroti Meroketnya Harga Tiket Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina Jelang Kualfiikasi Piala Dunia 2026

Harga Tiket Timnas Indonesia vs Timnas Irak dan Filipina disorot media Vietnam (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

MEDIA Vietnam ikut soroti meroketnya harga tiket Timnas Indonesia vs Timnas Irak dan Timnas Filipina jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka menyebut harganya tidak akan terjangkau!

Timnas Indonesia akan melakoni dua laga terakhir di Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada putaran kedua. Skuad Garuda bakal menjamu Timnas Irak (6 Juni) dan Timnas Filipina (11 Juni 2024) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta.

Antusiasme suporter begitu tinggi untuk berburu tiket. Alhasil, mereka berbondong-bondong menyerbu situs-situs resmi penjualan seperti kitagaruda.id dan id.bookmyshow.com.

Akan tetapi, suporter harus kecewa mendapati mahalnya harga tiket. PSSI ternyata membanderol selembar tiket untuk semua kategori lebih mahal hingga 100% dibanding laga kontra Timnas Vietnam pada 21 Maret 2024!

Hal itu kemudian menjadi sorotan dari media Vietnam, Soha.vn. Mereka menyebut suporter Timnas Indonesia harus merogoh kocek lebih dalam untuk menyaksikan pertandingan.

Celakanya, nominal yang dibanderol PSSI kelewat mahal. Media tersebut yakin harga selembar tiket tidak terjangkau bagi kebanyakan suporter yang biasa menyaksikan pertandingan secara langsung.