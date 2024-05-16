Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Terjual 50 Ribu Lembar, PSSI Yakin Suporter Tak Permasalahkan Harga Tiket Timnas Indonesia Vs Irak dan Filipina

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |18:04 WIB
Terjual 50 Ribu Lembar, PSSI Yakin Suporter Tak Permasalahkan Harga Tiket Timnas Indonesia Vs Irak dan Filipina
Suporter Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (Foto: Cikal Bintang)
JAKARTA – Sebanyak 50 ribu lembar tiket terusan pertandingan Timnas Indonesia kontra Irak dan Filipina sudah terjual. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, menyampaikan terima kasihnya atas animo para suporter dan meyakini kenaikan harga tiket tidak menjadi masalah bagi pecinta Skuad Garuda.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan menjalani dua laga penting pada lanjutan Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda akan melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta.

Namun, untuk dua pertandingan ini ada kenaikan harga tiket. Diketahui, harga termurah tiket pertandingan Timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina sebesar Rp250 ribu. Angka ini naik sebesar Rp150 ribu jika dibandingkan harga tiket pertandingan Skuad Garuda pada saat bersua dengan Vietnam pada 21 Maret 2024 lalu (Rp100 ribu).

Meski naik, animo suporter tetap tinggi. Diketahui, per hari ini sebanyak 50 ribu tiket sudah terjual. Adapun 50 ribu tiket yang terjual merupakan tiket terusan yang dijual seharga Rp450 ribu untuk dua pertandingan langsung yakni melawan Irak dan Filipina.

“PSSI sangat berterima kasih kepada suporter yang animonya untuk datang ke stadion guna memberikan dukungan kepada timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina sangat luar biasa. Sampai hari ini sudah terjual 50 ribu tiket untuk dua laga tersebut. Ini menjadi animo terbesar dari suporter,” kata Yunus dalam keterangannya, Kamis (16/5/2024).

Yunus mengatakan, naiknya harga tiket ini pasti tidak menjadi permasalahan bagi para suporter Skuad Garuda. Karena pastinya, mereka ingin memberikan dukungan yang kuat kepada pasukan Shin Tae-yong mengingat dua laga tersebut merupakan laga penting.

Halaman:
1 2
      
