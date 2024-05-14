Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Resmi, Manchester United dan Raphael Varane Sepakat Berpisah di Akhir Musim 2023-2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |18:07 WIB
Resmi, Manchester United dan Raphael Varane Sepakat Berpisah di Akhir Musim 2023-2024
Raphael Varane resmi tinggalkan Manchester United di akhir musim 2023-2024. (Foto: Instagram/manchesterunited)
A
A
A

MANCHESTER – Bek Manchester United, Raphael Varane dipastikan meninggalkan Old Trafford pada akhir musim 2023-2024. Hal itu sudah diumumkan langsung oleh pihak Man United lewat laman resmi dan sosial media klub.

Dalam pengumuman itu, Varane dikabarkan pergi setelah kontraknya habis pada musim panas 2024 mendatang. Dengan begitu, perjalanannya dengan klub berjuluk Setan Merah itu berakhir setelah tiga musim bersama.

“Raphael Varane telah mengonfirmasi dia akan meninggalkan Manchester United pada musim panas, setelah kontraknya berakhir, setelah tiga musim di Old Trafford,” tulis Man United di laman resmi klub, Selasa (14/5/2024).

“Semua orang di United berterima kasih kepada Rapha atas jasanya dan mendoakan yang terbaik untuk masa depannya,” tutup pernyataan itu.

Raphael Varane

Sebagai informasi, Varane direkrut oleh Man United pada Agustus 2021 lalu dengan mahar sebesar 40 juta Euro (Rp695,7 juta). Sejak itu dia menjadi sosok penting di lini belakang Pasukan Manchester Merah.

Sampai saat ini, bek asal Prancis itu telah mencatatkan 93 penampilan untuk Man United dengan sumbangan dua gol. Dia turut menjadi bagian tim asuhan Erik Ten Hag saat memenangkan titel pertama mereka dalam enam tahun di final Piala Liga Inggris 2022-2023 lalu setelah mengalahkan Newcastle United dengan skor 2-0.

Halaman:
1 2
      
