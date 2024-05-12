AC Milan meraih kemenangan atas Cagliari di pekan ke-36 Liga Italia 2023-2024. Bermain di San Siro, Minggu (12/5/2024) dini hari WIB, Rossoneri menang telak dengan skor akhir 5-1.
Dua gol Christian Pulisic serta masing-masing gol dari Ismail Bennacer, Tijjani Rejinders dan Rafael Leao membawa tuan rumah meraih poin penuh di laga kali ini.
Jalannya Pertandingan
Babak Pertama
Kedua tim sama-sama bermain dengan tempo sedang di awal pertandingan. Peluang berbahaya pertama di laga ini baru terjadi pada menit ke-11 melalui tendangan Alessandro Florenzi, namun bola berhasil ditepis oleh Simone Schuffet.
Setelah peluang itu, pertandingan berjalan stagnan. Kedua tim sama-sama sulit untuk membuat peluang bersih ke gawang lawan.
AC Milan baru berhasil membuka keunggulan di menit ke-35. Memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang Cagliari, Ismael Bennacer langsung menyambar bola dengan tendangan volinya dan masuk ke gawang tim tamu. Milan unggul 1-0 atas Cagliari.
Gol tersebut membuat AC Milan semakin percaya diri. Mereka mencoba untuk menambah gol ke gawang Cagliari, namun skor 1-0 bertahan hingga turun minum.