Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil AC Milan vs Cagliari di Liga Italia 2023-2024: Rossoneri Menang 5-1

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 12 Mei 2024 |04:18 WIB
Hasil AC Milan vs Cagliari di Liga Italia 2023-2024: Rossoneri Menang 5-1
AC Milan menang telak 5-1 atas Cagliari (Foto: Reuters)
A
A
A

AC Milan meraih kemenangan atas Cagliari di pekan ke-36 Liga Italia 2023-2024. Bermain di San Siro, Minggu (12/5/2024) dini hari WIB, Rossoneri menang telak dengan skor akhir 5-1.

Dua gol Christian Pulisic serta masing-masing gol dari Ismail Bennacer, Tijjani Rejinders dan Rafael Leao membawa tuan rumah meraih poin penuh di laga kali ini.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua tim sama-sama bermain dengan tempo sedang di awal pertandingan. Peluang berbahaya pertama di laga ini baru terjadi pada menit ke-11 melalui tendangan Alessandro Florenzi, namun bola berhasil ditepis oleh Simone Schuffet.

Setelah peluang itu, pertandingan berjalan stagnan. Kedua tim sama-sama sulit untuk membuat peluang bersih ke gawang lawan.

AC Milan baru berhasil membuka keunggulan di menit ke-35. Memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang Cagliari, Ismael Bennacer langsung menyambar bola dengan tendangan volinya dan masuk ke gawang tim tamu. Milan unggul 1-0 atas Cagliari.

Gol tersebut membuat AC Milan semakin percaya diri. Mereka mencoba untuk menambah gol ke gawang Cagliari, namun skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182671//sassuolo-VOWS_large.jpg
Bintang Atalanta Beberkan Tangguhnya Pertahanan Sassuolo yang Dikawal Jay Idzes dkk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182665//jay_idzes-CYvn_large.jpg
Duet Jay Idzes-Tarik Muharemovic Disanjung Habis Bintang Sassuolo: Sangat Tangguh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182660//emil_audero-jDqk_large.jpg
Emil Audero Tuntut Ini ke Cremonese Usai Kalah 0-1 dari Pisa di Liga Italia 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182569//jay_idzes-LfBK_large.jpg
Momen Heroik Jay Idzes saat Sassuolo Bantai Atalanta: Cegah Gol Tendangan Keras Ademola Lookman Pakai Muka!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/11/1646349/link-live-streaming-bundesliga-borussia-dortmund-vs-stuttgart-tayang-di-vision-znu.webp
Link Live Streaming Bundesliga: Borussia Dortmund vs Stuttgart Tayang di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/09/kevin_diks.jpg
Kevin Diks Blak-blakan Ungkap Rasa Jadi Pemain Indonesia Pertama di Liga Jerman
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement