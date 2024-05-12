Hasil Granada vs Real Madrid di Liga Spanyol 2023-2024: Los Blancos Menang Telak 4-0

REAL Madrid melanjutkan tren positif mereka kala bertamu ke markas Granada di pekan ke-35 Liga Spanyol 2023-2024. Los Blancos menang telak 4-0 pada laga yang berlangsung di Stadion Los Carmenes, Sabtu (11/4/2024) malam WIB.

Fran Garcia dan Arda Guler mencetak gol untuk Real Madrid di babak pertama. Kemudian pada babak kedua pasukan Ancelotti menambah dua gol lewat brace Brahim Diaz.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Permainan cederung berjalan dengan tempo sedang di menit-menit awal. Kedua tim sama-sama berhati-hati dalam membangun permainan mereka.

Perlahan tapi pasti intensitas pertandingan meningkat. Kedua tim sama-sama mulai tampil lebih berani untuk membuat peluang.

Real Madrid yang mulai menemukan celah berhasil mencetak dua gol babak pertama. Fran Garcia dan Arda Guler membawa Los Blancos 2-0 di babak pertama