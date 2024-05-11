Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Jelang Fulham vs Manchester City, Guardiola Beber Tantangan Utama Erling Haaland Cs

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 11 Mei 2024 |14:58 WIB
Jelang Fulham vs Manchester City, Guardiola Beber Tantangan Utama Erling Haaland Cs
Para pemain Manchester City kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON Manchester City, Josep Guardiola, beber tantangan utama Erling Haaland cs jelang melawan Fulham di pekan ke-37 Liga Inggris 2023-2024. Guardiola mengatakan timnya harus menghadapi tantangan adaptasi cuaca dalam laga tersebut.

Manchester City akan bersua dengan Fulham di Craven Cottage, London, Inggris pada Sabtu (11/5/2024) pukul 18.30 WIB. Pertandingan itu akan menjadi krusial bagi The Citizen -julukan Man City- untuk merebut puncak klasemen sementara.

Manchester City

Namun demikian, Guardiola mengakui timnya akan kesulitan karena harus beradaptasi dengan cuaca di London. Musim semi yang sedang melanda akan membuat perbedaan cuaca signifikan di Inggris.

Guardiola mengatakan harus memutar otak untuk menyesuaikan permainan The Citizens dengan cuaca saat ini. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan, para pemainnya harus beradaptasi dan bermain lebih ofensif.

“Saya melihat ramalan cuaca besok, ini adalah hari yang cerah di London, kota yang indah jadi kami harus beradaptasi dengan situasi itu, bermain dengan ritme dan cara yang berbeda,” kata Guardiola, dikutip dari laman resmi Manchester City, Sabtu (11/5/2024).

Halaman:
1 2
      
